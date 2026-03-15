csu, învinsă clar de dinamo. șanse minime de play-off pentru sibiu

CSU Sibiu a cedat clar duminică, în Sala Transilvania, 81-97 cu Dinamo și astfel șansele de a prinde un loc de play-off sunt minime.

După un prim sfert echilibrat, Dinamo conducea cu 24-22. A fost echilibru și în al doilea sfert (25-25), chiar dacă sibienii au condus la un moemnt dat cu 41-37. La pauza mare, oaspeții aveau avantaj de o posesie: 47-49.

CSU găsește greu drumul spre coș, pe teren intră și Adamovic, revenit după o accidentare. Dinamo își mărește avantajul și conducea cu 68-73 după 30 de minute.

Dinamo începe mai bine și se distanțează la 79-68, Dan Fleșeriu cere time-out. Dinamo își menține însă controlul meciului, are 87-75, iar sibienii nu găsesc soluții în ofensivă. Dinamo se impune cu 97-81 și Sibiul își reduce mult șansele la play-off.

De remarcat că în acest meci, ”vulturii” nu au câștigat niciun sfert contra lui Dinamo.

CSU are un bilanț de 11-11, iar șansele la play-off s-au cam evaporat. Sibienii mai au șase meciuri de jucat în sezonul regular și chiar dacă le-ar câștiga pe toate, ar depinde și de alte rezultate.

CSU SIBIU: M. Randolph 17, Smith 16, King 15, Stone 14, Blidaru 6, Roschanfsky 5, Pratt 4, Fîntînă 2, Zetos 2, Adamovic.