depășire criminală pe valea oltului: tragedia evitată în ultimul moment / video

O tragedie îngrozitoare a fost evitată în ultimul moment pe Valea Oltului. Un șofer a intrat într-o depășire periculoasă.
Un conducător auto a fost la un pas să provoace un accident grav pe DN7, între Râmnicu Vâlcea și Sibiu. El s-a angajat într-o depășire pe linie dublă continuă.
Momentul a fost surprins de camera de bord a șoferului care circula, în mod regulamentar, pe sensul opus. El a publicat imaginile pe Facebook, cu un mesaj dur la adresa celui care a făcut depășirea criminală.
„Pentru cel care acum 2 ore ai făcut depășirea asta la granița Vâlcea-Sibiu am o urare: Sa n-ai parte de permis toată viața ta! Pacat ca n-a înregistrat camera numărul mașinii. Sau poate l-a reținut cel care a fost depășit… Drumuri bune să aveți și să vă ferească Dumnezeu de șoferi ca ăsta în trafic”, a scris șoferul pe grupul de Facebook Trafic pe Valea Oltului – DN7.
