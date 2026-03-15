eliminarea facilităților fiscale a a taiat din veniturile it-iștilor – tot mai mulți se gândesc la reconversie sau plecare

Veniturile programatorilor români au cunoscut evoluții foarte diferite în ultimii ani, de la creșteri spectaculoase la stagnare sau chiar scăderi, pe fondul eliminării facilităților fiscale și al schimbărilor din industrie. Mulți IT-iști povestesc despre parcursul lor profesional, dificultățile întâmpinate și deciziile luate pentru a-și crește veniturile, scrie adevărul.ro. Peste toate, acum a venit și IA.

Peste 220.000 de persoane lucrează în domeniul IT în România, potrivit celor mai recente date Eurostat, iar numărul angajaților din acest sector a crescut constant în ultimii ani. Mult timp, industria IT a fost considerată una dintre cele mai bine plătite din economie, susținută și de facilități fiscale precum scutirea de impozit pe venit, eliminată însă începând cu anul 2025.

Noile măsuri fiscale, dar și dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, au adus mai multă presiune pe piața muncii din IT și au accentuat nesiguranța locurilor de muncă. Mulți specialiști iau în calcul reorientarea profesională, iar unii spun că salariile au stagnat sau chiar au scăzut în ultimii ani.

Un programator a lansat pe platforma Reddit o invitație către colegii de breaslă să povestească despre evoluția veniturilor lor. Răspunsurile arată diferențe mari între parcursurile profesionale: unii au avut creșteri rapide după schimbarea jobului sau trecerea la contracte independente, în timp ce alții au remarcat stagnarea salariilor, mai ales după modificările fiscale.

Evoluții salariale: de la creșteri rapide la stagnare

Un IT-ist a povestit că a început ca junior în 2023 cu 8.000 de lei, a ajuns la 9.600 de lei în 2024 după schimbarea companiei, a trecut la nivelul mid cu 13.750 de lei în 2025, iar în 2026 a ajuns la mid-senior cu 15.000 de lei pe lună. Acesta a menționat și efortul depus: „M-am ales în această perioadă cu multe nopți nedormite, stres cât casa, un doctorat eșuat și multă muncă pentru a învăța diverse aptitudini pe lângă job. Plus, evident, cu relații profesionale cu mulți colegi din facultate.”

Un alt român a relatat că salariul său a crescut de la 800 de lei în 2013 la 14.600 de lei în 2026, cu o evoluție lentă la început, dar accelerată după 2020. Un alt IT-ist a ajuns la un câștig brut de 30.000 de lei pe firmă, după ce a trecut prin mai multe companii și fluctuații salariale, pornind de la 2.500 de lei și ajungând la 16.000 de lei la a patra firmă. Acesta a precizat că scăderile din ultimii ani au fost cauzate de eliminarea facilităților fiscale, dar per total evoluția a fost ascendentă.

Un tânăr a povestit că a început ca intern în 2021 cu 1.400 de lei, a ajuns la 4.400 de lei după finalizarea studiilor în 2024, dar în 2025 a rămas fără creșteri salariale și ulterior fără job, trăind din șomaj cu aproximativ 2.000 de lei. „Sunt prea multe lucruri de învățat ca să te pui pur și simplu pe scaun într-o zi după 2–3 ani și să spui «gata, sunt mid». Obsesia asta cu săritul la un rang mai mare de senioritate, probabil din nevoia unui salariu mai mare, mi se pare unul dintre motivele pentru care există așteptări nerealiste legate de ritmul de învățare, nivelul de experiență și diferențele atât de mari dintre descrierea jobului și ceea ce se face în realitate”, a adăugat acesta.

Un alt programator a spus că veniturile i-au scăzut cu aproximativ 20% după ce a renunțat la SRL și a trecut pe contract de muncă, dar a câștigat concediu plătit, stabilitate și mai puțin stres: „Măririle din ultimii ani au constat într-o pungă de pufuleți”.

Strategii pentru creșterea veniturilor și impactul schimbărilor fiscale

Un IT-ist a relatat că între 2012 și 2021 salariul său a crescut de la 600 de lei la 20.000 de lei, după care veniturile au rămas stabile, cu mici variații, mai ales după trecerea de la SRL la contract individual de muncă. Acesta a preferat proiecte pe tehnologii noi și clienți mai puțin stresați, în locul unor creșteri rapide de salariu. „Cu ce am rămas din perioada de creștere a fost apartamentul luat prin Prima Casă, care mai trebuia mobilat și pus la punct. M-am trezit destul de târziu să încep să investesc activ”, a spus el.

Un alt programator a început în 2009 cu 2.000 de lei, a ajuns la 6.700 de lei în 2015, iar din 2016 a lucrat suplimentar pentru a ajunge la 11.000 de lei. În 2018 a schimbat jobul și a ajuns la 12.000 de lei fără ore suplimentare, iar în 2020 la 16.000 de lei. Din 2022 a trecut pe B2B, cu tarife de la 60 de euro pe oră, declarând că „nu s-a mai uitat în urmă”.

Un alt IT-ist a avut o creștere de la 2.500 la 8.500 de lei între 2020 și 2024, cu bonusuri trimestriale tot mai mari, ajungând în 2026 la câteva mii de lei la fiecare trei luni și chiar la 22.000 de lei net într-o lună. Alți programatori au relatat că au schimbat compania la fiecare 1–2 ani pentru a-și crește veniturile, ajungând la 14.500 de lei. „Am observat că, după ce treci de 3.000 de euro pe lună, nu mai apar măriri atât de mari. Cam pe la 5.000 de euro este limita pentru un programator senior pe CIM, dar personal am pus mai multă valoare pe un job relaxat la 3.000 decât pe unul stresant la 4.000”, a spus unul dintre ei.

Un alt IT-ist a trecut treptat spre un domeniu mai tehnic și specializat, cu salarii crescute de la 2.800 la 12.400 de lei între 2015 și 2024, iar în ultimii ani veniturile s-au stabilizat la 11.400 de lei. Un altul a remarcat: „Venitul brut mi-a crescut cu 50% din 2020 până azi. Cel net a rămas același. Adică tot ce am câștigat în plus a mers la stat, pe taxe și impozite”.

Unii programatori au ales să plece în străinătate, unde au găsit salarii mai mari, mai ales dacă au început ca studenți și au beneficiat de servicii de carieră din partea facultății. „Se plătește mai bine când firma la care lucrezi este mai mică, dar lucrează cu SUA”, a menționat unul dintre ei.

Un alt IT-ist a povestit că în patru ani veniturile sale au crescut de la 3.500 la 14.600 de lei, datorită investiției constante în învățare și dezvoltare personală. Un altul a început în 2014 cu 2.000 de lei ca intern, iar în 2025 a ajuns la peste 75.000 de lei pe lună, colaborând pe PFA cu startup-uri din UK și SUA și investind 50–70% din salariu lunar.

Potrivit relatărilor adunate de Adevărul, mulți IT-iști au pornit cu salarii mici, între 1.000 și 3.000 de lei, și au ajuns la 7.000–10.000 de lei după câțiva ani, în timp ce alții au trecut la freelance sau B2B și au ajuns la venituri de mii de euro pe lună. Există și cazuri în care salariile au stagnat sau chiar au scăzut, mai ales pe tehnologii vechi, în sectorul auto sau după schimbări de taxe.