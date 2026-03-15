fc hermannstadt a pus la vânzare biletele pentru meciul cu botoșani

FC Hermannstadt a pus online la vânzare biletele pentru primul meci de la Sibiu în play-out, cel cu FC Botoșani, programat pe 22 martie, de la ora 19.00.

Prima apariție a sibienilor pe ”Municipal” în play-out este programată pe 22 martie, la ora 19,00, contra Botoșaniului. Sibienii au câștigat recent contra moldovenilor, în sezonul regular.

Prețul biletelor de pe platforma Bilete.ro diferă în funcție de zona de pe ”Municipal”, după cum urmează: 50 lei Tribuna 1, 40 lei la Tribuna 2 și 20 de lei la peluze. Copiii sub 6 ani au intrarea gratuită, dar nu au loc alocat, așa că este recomandat să stea în brațele însoțitorului.

Foto: FC Hermannstadt

Vor fi puse în vânzare bilete pentru elevi și studenți cu reducere de 50% la Peluza Nord a Stadionului Municipal, care sunt disponibile doar la casa de bilete. Tichetele reduse se vor elibera în baza carnetului de elev sau student, vizat pe anul în curs.

Adulții care însoțesc minorii pot achiziționa bilete la prețul de 20 lei, cu loc lângă minorul însoțit. Biletul va fi verificat cu documentele în baza cărora au fost achiziționate la punctele de acces.

Începând din 20 martie, biletele vor fi puse la vânzare și la casa de bilete a Stadionului Municipal.

Program casierie Municipal:

20 martie, orele 14-18

21 martie, orele 14-18

22 martie, de la ora 16.00