formula 1 anulează cursele din bahrain și arabia saudită din cauza războiului din orientul mijlociu

Formula 1 a decis să anuleze Marele Premiu din Bahrain și Marele Premiu al Arabiei Saudite, programate pentru luna aprilie 2026, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Organizatorii au invocat siguranța participanților ca principal motiv al deciziei, potrivit Mediafax.

Formula 1 a anunțat duminică, 15 martie 2026, anularea Marelui Premiu din Bahrain și a Marelui Premiu al Arabiei Saudite, ca urmare a conflictului armat din Orientul Mijlociu. Cele două curse erau programate să aibă loc pe 12 aprilie 2026 în Bahrain și pe 19 aprilie 2026 în Arabia Saudită.

Decizia a fost luată într-un moment critic pentru organizatori, care se apropiau de termenul-limită pentru trimiterea echipamentelor către Bahrain. În aceste condiții, Formula 1 și Federația Internațională de Automobilism (FIA) au transmis că nu mai exista o altă opțiune viabilă decât anularea etapelor.

Ce spun organizatorii

Într-un comunicat comun, oficialii au subliniat că măsura a fost adoptată având în vedere siguranța tuturor celor implicați în desfășurarea competițiilor. „FIA va pune întotdeauna pe primul loc siguranța și bunăstarea comunității și colegilor noștri. După o analiză atentă, am luat această decizie având ferm în minte această responsabilitate”, se arată în declarația transmisă de organizatori.

Anularea celor două Mari Premii reprezintă o nouă lovitură pentru calendarul competițional al Formulei 1, într-un context regional marcat de instabilitate și riscuri tot mai mari pentru desfășurarea marilor evenimente internaționale.

Organizatorii nu au anunțat deocamdată dacă aceste curse vor fi reprogramate sau dacă vor fi introduse alte etape în calendarul sezonului 2026.

Decizia vine pe fondul unor preocupări crescute privind siguranța echipelor, piloților și personalului tehnic, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.