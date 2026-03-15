primăria sibiu, iluminată în turcoaz pentru conștientizarea efectelor long covid

Sediul Primăriei Sibiu este iluminat în culoarea turcoaz duminică, 15 martie 2026, în cadrul unei campanii internaționale de conștientizare a efectelor pe termen lung ale infecției cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, acțiunea are loc la invitația Fundației Long COVID și urmărește să atragă atenția asupra necesității cercetării și identificării unor tratamente adecvate pentru persoanele afectate de sindromul post-COVID.

Campania este organizată anual, începând cu anul 2023, pe data de 15 martie, și reunește instituții și comunități din întreaga lume care marchează această zi prin iluminarea unor clădiri emblematice în culoarea turcoaz. Scopul este de a crește gradul de informare cu privire la impactul pe termen lung al infecției cu SARS-CoV-2 și de a susține eforturile de cercetare medicală dedicate acestei afecțiuni.