trump susține că noul liderusuprem al iranului, mojtaba khamenei, ar putea fi mort

Președintele Donald Trump a afirmat că există incertitudini privind starea de sănătate a noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, sugerând că acesta ar putea fi mort sau grav rănit. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat NBC News, difuzat duminică, 15 martie 2026.

Trump a precizat: „Nu știu dacă mai este în viață. Până acum, nimeni nu a reușit să-l arate… Singura prezentare făcută este citirea unei așa-zise declarații din partea lui. Am auzit că nu mai este în viață, iar dacă este, ar trebui să facă ceva foarte inteligent pentru țara sa, și anume să se predea… Unii dintre ei cred că este în viață, dar grav rănit”.

Aceste comentarii vin după ce, sâmbătă, 14 martie 2026, Pete Hegseth, secretarul de război, a declarat că liderul suprem iranian este probabil „desfigurat” în urma rănilor suferite în atacurile americano-israeliene.

La începutul săptămânii, televiziunea iraniană a difuzat o declarație atribuită lui Mojtaba Khamenei, în care acesta promitea să continue blocarea Strâmtorii Hormuz, însă Trump a pus sub semnul întrebării autenticitatea acesteia.

În același interviu, președintele american a declarat că se așteaptă ca alte state să intervină pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz, dar a refuzat să numească explicit aceste țări: „Nu vreau să [numesc țările respective]. Dar puteți să ghiciți, într-un fel. Cred însă că vor fi țări care v-ar surprinde. Și ar putea fi alte țări decât cele pe care le-am numit”.

Anterior, Trump a scris pe rețelele de socializare că „multe țări” vor trimite nave de război pentru a menține deschisă această rută maritimă strategică, menționând că speră ca Marea Britanie, China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și „altele” să se implice.