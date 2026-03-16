absenți mulți la prima probă de la simularea națională la sibiu: avem cifrele oficiale de la isj

Astăzi, 16 martie, între orele 9:00 și 11:00, în cele 97 de unități de învățământ cu clase gimnaziale din județul Sibiu, a avut loc simularea probei de limba și literatura română din cadrul examenului de Evaluare Națională 2026, dedicată absolvenților clasei a VIII-a.

Din totalul de 3601 de elevi înscriși pentru această simulare, au fost prezenți 3279, reprezentând 91,06%, în timp ce 322 de elevi (8,94%) au absentat.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, simularea s-a desfășurat fără probleme organizatorice. În toate cele 100 de centre de susținere, membrii comisiilor au putut accesa, multiplica și distribui subiectele la timp.

De asemenea, nu au fost raportate situații de elevi cu probleme de sănătate sau eliminări din examen.

Etapele următoare ale simulării examenului de Evaluare Națională 2026 se vor desfășura marți, 17 martie, cu proba la matematică, și miercuri, 18 martie, cu proba la limba și literatura maternă.