accident pe ștefan cel mare: biciclist lovit cu ușa de un șofer neatent

Un biciclist a fost lovit cu portiera de un șofer neatent. Accidentul a avut loc luni pe strada Ștefan cel Mare din Sibiu.
Polițiștii Biroul Rutier Sibiu au intervenit la un accident de circulație, produs în municipiul Sibiu. „Din primele cercetări, a reieșit faptul că, un sibian de 26 de ani, care se afla într-un autoturism staționat pe strada Ștefan cel Mare, ar fi deschis portiera fără să se asigure și ar fi acroșat un bărbat, cetățean străin de 29 de ani, care se deplasa spre strada Semaforului în timp ce conducea o bicicletă”, informează Alecsandra Rugaci, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
Biciclistul, care este din Bangladesh, a fost transportat la spital de un echipaj SMURD, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. „Biciclistul, un bărbat în vârstă de 29 de ani a suferit un traumatism facial și multiple escoriații. A fost transportat la UPU Sibiu conștient”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale.
