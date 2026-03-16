acțiune fulger pe autostrada a1, la sibiu: șofer străin amendat cu 10.000 de lei / foto

Biroul Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva a desfășurat în weekend-ul 14 – 15 martie, o acțiune amplă pe autostrada A1, vizând creșterea disciplinei rutiere și siguranței participanților la trafic.

În cadrul verificărilor, polițiștii, împreună cu reprezentanți ai Registrul Auto Român și ai Direcția Sanitară Veterinară, au controlat 512 autovehicule și au aplicat 292 de sancțiuni contravenționale, însumând peste 193.000 de lei.

De asemenea, au fost reținute 13 permise de conducere și retrase 15 certificate de înmatriculare pentru deficiențe tehnice ale vehiculelor.

Un caz a fost înregistrat la kilometrul 260 al autostrăzii A1, unde un cetățean străin în vârstă de 48 de ani, conducea o autoutilitară cu remorcă pentru transport de bunuri contra cost, fără documente legale. Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă de 10.000 de lei, iar utilizarea autovehiculului a fost suspendată timp de 6 luni, conform H.G. nr. 1317/2023.

Polițiștii de la Biroul Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva vor continua acțiunile pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru protejarea tuturor participanților la trafic.