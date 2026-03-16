bărbatul din blăjel care a amenințat o tânără de 18 ani pe tiktok: decizie nouă a procurorilor

Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș a dispus control judiciar pentru bărbatul care a amenințat printr-un videoclip TikTok, o tânără din Blăjel.
Pentru faptele sale, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de bărbatul de 36 de ani.
Acesta este acuzat că, la data de 10 martie, în jurul orei 21:00, i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență, atât direct, cât și prin intermediul unui videoclip apărut în mediul online, unei tinere de 18 ani din localitatea Blăjel.
Acesta ar fi amenințat-o că o taie cu un cuțit, dar și că o să-i incendieze locuința. De frică, tânăra a sunat de urgență la 112.
