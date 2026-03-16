blocul din sibiu în care primăria a băgat aproape 11 milioane de lei: 6 locatari au cerut despăgubiri pentru infiltrații / video foto

Lucrările de eficientizare energetică a blocului V4, situat pe Bulevardul Mihai Viteazu, în zona Pieței Aurel Vlaicu, au fost finalizate. Majoritatea locatarilor spun că sunt mulțumiți de noile condiții, chiar dacă, pe parcursul lucrărilor, au existat și nemulțumiri din partea unor persoane.

De-a lungul perioadei în care s-au realizat lucrările de eficientizare la blocul V3 de pe Bulevardul Mihai Viteazu, unii locatari au semnalat diverse probleme. După finalizarea renovării, însă, cei care locuiesc în bloc spun că sunt mulțumiți de modul în care arată acum clădirea.

„Excelentă și de calitate. În ce mă privește, nu am niciun fel de obiecție și sunt mândru cu ce avem, inclusiv lifturi noi, aspectul, uși noi, mai multe. Ne-am dorit demult și am fost norocoși într-un fel”, a spus Ioan, locatar.

Plângerile referitoare la lifturi, rezolvate

Unii locatari susțineau că unul dintre lifturi nu funcționează. La fața locului, însă, președintele asociației de proprietari a demonstrat că liftul este funcțional. „Merge liftul. Au fost mai demult niște plângeri, dar s-a rezolvat”, a spus președintele asociației locatarilor.

Reprezentanții Primăriei Sibiu spun că modernizarea lifturilor a făcut parte din lucrările incluse în proiectul de reabilitare energetică și că acestea sunt acum funcționale.

„Printre lucrările ample de eficientizare energetică a acestui bloc, contractul a inclus și modernizarea a 3 lifturi din clădire, constructorul având în sarcină înlocuirea tuturor echipamentelor aferente lifturilor. Noile lifturi au fost livrate în luna decembrie 2025 însă, tocmai pentru a nu crea un disconfort locatarilor în perioada sărbătorilor, montajul a început în luna ianuarie 2026 și a fost finalizat în februarie. Ulterior acestei etape s-au făcut demersurile pentru autorizarea ISCIR a echipamentelor, urmând ca Asociația de Proprietari să încheie un contract de mentenanță în conformitate cu prevederile legale, pentru ca lifturile să poată fi puse în funcțiune. În prezent, lifturile sunt funcționale și în uz, după ce siguranța lor a fost certificată prin avizele specialiștilor”, a spus Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Infiltrații din cauza ploilor. Șase proprietari au cerut despăgubiri

În timpul lucrărilor, mai multe apartamente s-au confruntat cu infiltrații din cauza ploilor. Șase proprietari au solicitat despăgubiri constructorului, iar cinci dintre cereri au fost deja soluționate.

„De ce nu se spune și că au dat jos acoperișul vechi înainte de a avea toate materialele și au lăsat blocul descoperit aproximativ 8 săptămâni, chiar în perioada ploioasă, producând daune serioase mai multor apartamente, daune pentru care nici până în prezent nu au terminat de despăgubit? Sau că au demontat vechiul lift în data de 5 ianuarie, cu termen oficial de o săptămână, iar nici în momentul actual liftul nu este funcțional? De ce se prezintă oare doar fața frumoasă a lucrurilor?”, a spus unul dintre locatari, după publicarea articolului cu privire la finalizarea lucrărilor.

Primăria Sibiu clarifică situația infiltraților, susținând că deja cinci dintre cererile de despăgubiri au fost rezolvate. „În cadrul contractului au fost realizate și lucrări la acoperiș: șarpanta a fost consolidată, învelitoarea a fost înlocuită, iar zonele cu acoperiș tip terasă au fost izolate. Pentru realizarea acestora a fost necesară îndepărtarea vechilor structuri, ceea ce a expus temporar intemperiilor placa peste ultimul etaj. Aceste lucrări au fost realizate în vara anului 2025 tocmai pentru a reduce riscul infiltrațiilor din cauza ploii pe timpul lucrărilor. Din păcate, însă, a plouat mult, ceea ce a determinat anumite infiltrații, chiar dacă au fost utilizate protecții temporare. Precizăm că infiltrațiile s-au înregistrat strict în perioada în care structura vechiului acoperiș era demontată, după instalarea noului acoperiș problemele fiind eliminate. Menționăm de asemenea că, în conformitate cu prevederile contractuale, în cazul producerii de deteriorări sau degradări ale bunurilor locatarilor din culpa executantului, acesta are obligația de a despăgubi direct locatarii. Proprietarii a 6 apartamente, din totalul de 106 de locuințe din bloc, au solicitat despăgubiri, constructorul luând măsuri pentru soluționarea acestor cereri: 5 au fost deja soluționate prin acordarea despăgubirilor, ultima fiind în lucru în prezent și urmează să fie rezolvată”, au transmis reprezentanții Primăriei Sibiu.

Investiție de peste 10,6 milioane de lei

Potrivit autorităților locale, contractul pentru reabilitarea blocului a fost încheiat cu asocierea Birendra SRL și Kes Business SRL, iar valoarea investiției a fost de 10,6 milioane de lei.

„Contractul pentru reabilitarea acestui bloc a fost încheiat cu asocierea Birendra SRL și Kes Business SRL, valoarea investiției fiind de 10,6 milioane de lei. Nu au fost aplicate penalități de întârziere constructorului avînd în vedere că lucrările au fost realizate în termen. Termenul de finalizare a lucrărilor a fost prelungit cu lunile de iarnă, în care condițiile meteo nu au permis execuția de lucrări, precum și cu perioada aferentă realizării unor lucrări suplimentare de evacuare a molozului existent în pod și asigurarea unui strat suport pentru realizarea termoizolarea planșeului peste ultimul nivel. Pe de altă parte, decalarea termenului a fost motivată și justificată și de necesitatea coordonării lucrărilor realizate de societatea de gaz cu finalizarea lucrărilor de termoizolare a fațadei”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Sibiu.