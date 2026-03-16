cazul copilului bătut de tatăl unui coleg, în parc, la sibiu: are fractură nazală, iar mama a cerut ordin de protecție

Conflictul dintre doi elevi de clasa a VI-a din Sibiu, care a degenerat într-o agresiune fizică provocată de tatăl unuia dintre copii, capătă noi valențe (detalii aici). Iuliana, mama băiatului agresat, a prezentat dovezi medicale care contrazic varianta „atenționării ușoare” susținută de presupusul agresor. Certificatul medico-legal eliberat astăzi confirmă diagnostice grave: fractură de piramidă nazală și contuzie abdominală.

Ceea ce părea a fi o simplă ceartă între copii, pornită în timpul unei ore de sport după ce un elev ar fi lovit accidental un coleg cu o minge de fotbal, a degenerat într-un caz penal de violență. Dacă inițial tatăl acuzat susținea că doar l-a „luat de nas” pe băiat într-un parc din Sibiu pentru a-l atenționa, noile probe medicale prezentate de mama victimei arată o realitate mult mai gravă: fractură nazală și contuzie abdominală.

În timp ce părinții se acuză reciproc de bullying și provocări pe jocurile online, medicii legiști au stabilit că minorul are nevoie de până la două săptămâni de îngrijiri medicale.

Ordin de protecție împotriva bărbatului

Deși tatăl acuzat, Florin, susținea anterior că doar l-a „prins un pic de nas” pe minor, examinarea de la Medicină Legală din data de 16 martie conturează o imagine mult mai violentă. Potrivit documentului, minorul prezintă o fractură fără deplasare a oaselor proprii nazale și o contuzie abdominală, necesitând între 12 și 14 zile de îngrijiri medicale.

„Am fost la secția de poliție vineri, pe 13 martie. Agenții au confirmat că este o faptă gravă. Din acel gest, despre care tatăl spunea că a fost o simplă prindere de nas, a rezultat o fractură. Astăzi am depus certificatul medico-legal și la tribunal și urmează să solicităm un ordin de protecție, astfel încât acest bărbat să nu se mai poată apropia de fiul meu sau de școală”, a declarat Iuliana pentru Ora de Sibiu.

Bullying online: „I-a zis că din cauza lui ,noi, părinții, am divorțat”

Mama băiatului agresat a ținut să clarifice și contextul care a dus la tensiunile dintre cei doi copii. Aceasta recunoaște că ambii elevi au folosit un limbaj inadecvat, însă susține că fiul ei a fost ținta unui bullying psihologic intens înainte de incidentul din parc.

„ Am aflat că totul a plecat de la un joc online unde fiul acestui bărbat a început să-l umilească pe al meu. I-a trimis mesaje în care îi spunea că eu și tatăl lui ne-am despărțit din cauza lui, numindu-l un ‘experiment eșuat’. Vă dați seama ce impact are asta asupra unui copil? S-au înjurat reciproc, au greșit amândoi folosind un vocabular urât, dar fiul meu a cedat după ce a fost provocat constant cu mesaje despre familie și sora lui. Fiul meu a recunoscut la poliție că, la un moment dat, nu a mai suportat și i-a dat un ‘capac’ colegului la școală, dar asta nu justifică atacul tatălui din parc”, explică mama.

Tentative de mediere eșuate între părinți

Iuliana susține că a încercat să rezolve situația pe cale amiabilă cu mama celuilalt copil încă de la primele semne de conflict, cu ceva timp în urmă.

„I-am spus mamei băiatului: ‘Uite, copiii se ceartă, se amenință, hai să intervenim noi ca adulți să nu se ajungă la violență’. O perioadă a funcționat, au fost chiar prieteni buni. Din păcate, tatăl a ales să intervină brutal în loc să lase școala sau poliția să gestioneze situația. Fiul meu a recunoscut în fața poliției că i-a dat un ‘capac’ colegului său la școală, sătul de jigniri, dar asta nu justifică sub nicio formă intervenția unui adult de 90-100 kg asupra unui copil de 12 ani”, adaugă femeia.

Tatăl acuzat: „A doua zi a susținut probele sportive fără probleme”

Contactat pentru un punct de vedere referitor la diagnosticul de fractură, Florin menține o notă de scepticism față de varianta mamei. Acesta nu neagă faptul că l-a prins pe băiat de nas, dar pune sub semnul întrebării momentul și gravitatea producerii leziunilor.

„Într-adevăr, l-am luat de nas pentru a-l atenționa să nu-mi mai terorizeze copilul. Însă, mi se pare suspectă această fractură. A doua zi, băiatul a fost la școală, a susținut probele sportive la ora de sport, râdea și era perfect în regulă. Nu avea nicio urmă la nas sau la abdomen și se comporta normal, mi-a spus copilul meu. Mai mult, ar trebui verificat istoricul acestui copil: are nota scăzută la purtare pentru că, chiar cu o zi înainte de incidentul nostru, a bătut un alt coleg în baia școlii. Este un copil cu probleme de comportament care l-a amenințat constant pe fiul meu”, a transmis Florin.