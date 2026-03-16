costul vieții în sibiu: de câți bani are nevoie o familie cu 2 copii ca să trăiască decent

Sibiul anului 2026 nu mai este demult orașul de provincie cu prețuri așezate. Costurile lunare au urcat treptat pe o pantă care pune la încercare portofelele familiilor tinere. Astăzi, pentru ca doi părinți și doi copii să se bucure de un trai decent în orașul de pe Cibin, bugetul lunar necesar a trecut de praguri care, în urmă cu doar câțiva ani, păreau de domeniul SF.

În contextul economic actual, Sibiul a devenit un oraș al contrastelor: oferă oportunități de carieră și evenimente culturale de top, dar cere în schimb o gestionare riguroasă a finanțelor. Datele actualizate pe Numbeo, platformă ce analizează nivelul de trai din marile orașe ale lumii, raportat la costul vieții din New York, arată care este „prețul” confortului într-una dintre cele mai căutate destinații din România.

De câți bani are nevoie o familie cu 2 copii în Sibiu

Pentru ca o familie formată din patru persoane (2 adulți și 2 copii) să își acopere cheltuielile lunare, fără a lua în calcul chiria sau ratele la bancă, bugetul estimat este de aproximativ 9.740 de lei. Această sumă acoperă coșul de consum, utilitățile, transportul și activitățile de bază.

Dacă adăugăm în ecuație locuirea, presiunea financiară crește semnificativ. Un apartament cu trei camere într-o zonă bună a orașului ridică pragul total de cheltuieli la peste 13.000 de lei lunar. În condițiile în care salariul net mediu în oraș este de aproximativ 5.225 de lei, este evident că un stil de viață lipsit de griji pentru o familie cu doi copii necesită cel puțin două venituri peste medie.

De altfel, un adult singur are nevoie de aproximativ 2,692 lei ca să trăiască, în acești bani nefiind inclusă chiria.

Cât mai costă chiriile

Potrivit datelor de pe platforma Numbeo, piața imobiliară din Sibiu a suferit, în ultimii ani, modificări importante. Spre exemplu, un apartament cu 3 camere în zona centrală a orașului se închiriază acum, în medie, cu 3.860 lei pe lună. Prețurile variază aici între 2.805 și 6.376 lei. În afara zonelor centrale, costul chiriei, pentru un apartament de 3 camere, scade la aproximativ 2.500 – 3.000 de lei, însă economia se pierde parțial în timpul petrecut în trafic și costul combustibilului.

Utilitățile lunare (electricitate, încălzire, apă, salubritate) pentru un apartament standard adaugă, în medie, încă 500 de lei la factura finală, sumă la care se adaugă abonamentele de internet (aproximativ 53 lei) și telefonie mobilă.

Coșul zilnic: cât te costă să mănânci în oraș

Mâncarea rămâne una dintre cele mai mari „felii” din bugetul sibienilor. Prețurile din februarie 2026 ne arată că un coș de bază necesită o planificare atentă. Spre exemplu, conform datelor introduse pe platforma menționată, un litru de lapte costă aproximativ 6,12 lei, iar un kilogram de brânză locală ajunge la 38 de lei. Un kilogram de piept de pui costă aproximativ 28 de lei, iar carne de vită trece de 37 lei/kg. Kilogramul de cartofi este 3,30 lei, iar un kilogram de banane depășește 7 lei.

Nici ieșirile în oraș nu mai sunt la fel de accesibile. O masă pentru doi adulți și doi copii la un restaurant mediu din Sibiu, care să includă trei feluri de mâncare, scoate din buzunarul familiei cel puțin 350-400 de lei, cu tot cu băuturi și un mic desert pentru cei mici.

Un cappuccino costă între 10 și 20 de lei, iar o sticlă de apă la 0,33 l costă, în oraș, între 7 și 10 lei.

Sibiul, mai ieftin decât București, Cluj și Timișoara

Sibiul este mai „prietenos” cu buzunarul decât alte centre urbane din România.

Sursa: numbeo.com

Conform datelor de pe Numebo, Sibiul are un index al costului vieții de 37,2, clasându-se astfel pe locul 9 la nivel național. Indexul este considerabil mai mic decât în Cluj-Napoca (45,3) și București (44,7), care rămân cele mai scumpe orașe. De asemenea, orașul nostru este sub nivelul din Brașov (43,0) sau Timișoara (40,3). Totuși, Sibiul rămâne ușor mai scump decât orașe precum Târgu Mureș (37,1) sau Oradea (37,0).