cum a supraviețuit mojtaba khamenei atacului aerian din teheran: detalii dintr-o înregistrare audio obținută de the telegraph

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, a scăpat cu viață din atacul aerian american și israelian asupra reședinței sale din Teheran, după ce a ieșit în grădină cu puțin timp înainte ca rachetele să lovească. O înregistrare audio obținută de The Telegraph dezvăluie circumstanțele dramatice ale atacului și pierderile suferite de familia sa.

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, a supraviețuit atacului aerian lansat de Statele Unite și Israel asupra reședinței sale din Teheran, după ce a ieșit în grădină cu puțin timp înainte ca rachetele să lovească complexul. Detaliile au fost dezvăluite într-o înregistrare audio obținută de Mediafax, care citează The Telegraph.

Înregistrarea surprinde declarațiile lui Mazaher Hosseini, șeful protocolului din biroul fostului lider suprem Ali Khamenei, adresate unor clerici de rang înalt și comandanților Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, în cadrul unei întâlniri desfășurate joi, 12 martie 2026, în cartierul Qolhak din Teheran.

Remarcile șefului protocolului despre atacul din 28 februarie 2026

Potrivit sursei citate, înregistrarea, verificată independent de jurnaliști, oferă detalii despre atacul care a vizat complexul liderului suprem în data de sâmbătă, 28 februarie 2026. Hosseini a relatat că Mojtaba Khamenei a ieșit afară „să facă ceva” cu puțin timp înainte de lovitură, ceea ce i-a salvat viața.

Cu toate acestea, Mojtaba Khamenei a fost rănit la picior în urma exploziei. Hosseini a mai precizat că soția și fiul liderului au fost uciși pe loc, iar cumnatul său a fost decapitat în explozie. De asemenea, Mohammad Shirazi, șeful biroului militar al lui Khamenei, a murit în atac. Potrivit lui Hosseini, trupul acestuia a fost „făcut bucăți”, iar pentru identificare au putut fi folosite doar „câteva kilograme de carne”.

Complexul vizat și pierderile suferite

Complexul din capitala Iranului, care a fost ținta atacului, servea drept reședință atât pentru Mojtaba Khamenei, cât și pentru tatăl său, fostul lider suprem Ali Khamenei. În incintă se afla și o sală religioasă folosită pentru discursurile lui Khamenei senior, precum și locuințe pentru alți membri ai familiei.

Aceste informații, prezentate în înregistrarea audio obținută de The Telegraph și citate de Mediafax, aduc noi detalii despre circumstanțele dramatice în care Mojtaba Khamenei a supraviețuit atacului aerian și despre pierderile suferite de familia sa.