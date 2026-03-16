dedeman face pasul spre supermarketuri: consiliul concurenței analizează vânzarea carrefour către frații pavăl

Consiliul Concurenței a început analiza tranzacției prin care frații Pavăl, proprietarii Dedeman, intenționează să preia rețeaua Carrefour din România, o operațiune evaluată la 823 de milioane de euro. Decizia autorității va stabili dacă această achiziție respectă regulile concurenței pe piața locală.

Consiliul Concurenței a anunțat luni, 16 martie 2026, că analizează tranzacția prin care frații Adrian și Dragoș Pavăl, cunoscuți pentru deținerea rețelei Dedeman, vor să preia supermarketurile Carrefour din România. Autoritatea va evalua dacă această operațiune este compatibilă cu un mediu concurențial normal, potrivit Adevărul.

Grupul Carrefour operează în România prin hipermarketuri, supermarketuri sub marca Carrefour Market, magazine de proximitate Carrefour Express și unități de tip discount Supeco. De cealaltă parte, Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl, este prezent pe piața locală prin Dedeman și alte companii din domenii precum retail farmaceutic, produse de larg consum, construcții, întreținere auto și dezvoltare imobiliară.

Consiliul Concurenței a precizat că analiza vizează două piețe principale: piața achizițiilor de bunuri de consum curent, preponderent alimentare, la nivel național, unde retailerii sunt cumpărători în relația cu producătorii sau distribuitorii, și piața comercializării cu amănuntul de bunuri de consum curent, unde retailerii sunt furnizori pentru consumatorii finali. Din punct de vedere geografic, autoritatea va lua în calcul o zonă de până la 10 minute de mers cu mașina în jurul hipermarketurilor și supermarketurilor, respectiv o zonă de până la 10 minute de mers pe jos și cu mașina în jurul magazinelor de proximitate.

Potrivit Legii concurenței nr. 21/1996, tranzacția trebuie autorizată de Consiliul Concurenței, care va emite o decizie în termenele prevăzute de lege, după evaluarea impactului asupra mediului concurențial.

Tranzacție de 823 milioane de euro pentru 478 de magazine Carrefour

Carrefour a anunțat pe 12 februarie 2026, pe Bursa Euronext din Franța, că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding pentru vânzarea tuturor operațiunilor sale din România. Valoarea tranzacției este estimată la 823 de milioane de euro și include 478 de supermarketuri și magazine Carrefour.

„Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România și una dintre cele mai de succes companii antreprenoriale locale. Valoarea tranzacției se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro”, a transmis Carrefour.

Finalizarea tranzacției depinde de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente, fiind estimată pentru semestrul al doilea al anului 2026.

Averea fraților Pavăl și extinderea afacerilor

Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, controlează peste 100 de firme în diverse domenii. Potrivit ediției Forbes din Statele Unite, averea lor era estimată la peste 3,4 miliarde de dolari la finalul anului 2025. În 2024, afacerile grupului Pavăl au generat venituri totale de 20,04 miliarde de lei. Forbes a evaluat averea personală a lui Dragoș Pavăl la 2 miliarde de dolari, iar pe cea a lui Adrian Pavăl la 1,4 miliarde de dolari, plasându-i înaintea lui Daniel Dineș, fondatorul UiPath, care are o avere estimată la 2,7 miliarde de dolari.