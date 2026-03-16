doi elevi din sibiu, calificați la faza națională a olimpiadei „științele pământului”

Miercuri, 11 martie, la Liceul de Artă Sibiu s-a desfășurat etapa județeană pentru Olimpiada Interdisciplinară „ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI”, unde s-au prezentat un număr de 28 de elevi. La această olimpiadă pot participa doar elevi din învățământul liceal, care rezolvă subiecte din patru discipline: fizică, chimie, biologie și geografie.

În urma desfășurării concursului, a soluționării contestațiilor, a centralizării și publicării rezultatelor au fost acordate următoarele premii și mențiuni:

PREMIUL I

ȚIPLIC PAUL IOAN, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, clasa a XI-a, profesori Bunău Dorin, Crețeanu Dana, Ursu Antonia, Marinescu Ana

PREMIUL II

ȚIPLIC ANDREI MARIUS, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, clasa a XI-a, profesori Bunău Dorin, Crețeanu Dana, Ursu Antonia, Marinescu Ana

PREMIUL III

MUTU DAVID GABRIEL, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, clasa a X-a, profesori Bonea Delia, Pop Simona, Ursu Antonia, Marinescu Ana

MENȚIUNI

ZAPLITNÎI STANISLAV, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, clasa a X-a, profesori Staroste Lucian, Pop Simona, Muntean Cristina, Tănase Vasile Vlad

VULCU MARIA, Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, proesori. Cercel Monica, Aldea Daniela, Crăciunaș Niculina, Mateescu Maria Mădălina

OLTEAN ȘTEFANIA, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, clasa a IX-a, profesori Staroste Lucian, Pop Simona, Stănculescu Gabriela, Marinescu Ana

DĂNCĂNEȚ MARIA, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, clasa a IX-a, profesori Staroste Lucian, Pop Simona, Stănculescu Gabriela,Marinescu Ana

CHIRICESCU DELIA, Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș, profesori Chindea Ioan, Agârbiceanu Ana Maria, Duma Delia, Hudea Ioana Maria

Olimpiada Interdisciplinară „Științele Pământului” se află în lista OLIMPIADELOR ȘCOLARE FINANȚATE DE CĂTRE M.E.C nr. 24410/2/28.01.2026, anexa 2, capitolul II, capitolul II (Olimpiade interdisciplinare și transdisciplinar), poziția 5.

Faza națională se va desfășura în perioada 14 – 17 mai 2026 la Timișoara, lotul județului Sibiu fiind format din elevii: Țiplic Paul Ioan și Țiplic Andrei Marius..

Subiectele și baremele de la faza județeană a acestei olimpiade pot fi văzute pe site-ul: https://drive.google.com/drive/folders/1NeQS2ZCn1rVueXHTTh8QwBuL3TKkNdA0