două femei care pretind că sunt măicuțe cer bani pe tiktok pentru „rugăciuni și dezlegări”

Două femei care se prezintă drept maici ale Mânăstirii Pasărea solicită bani pe TikTok pentru servicii spirituale, folosindu-se de imaginea lăcașului de cult. Reprezentanții mânăstirii se delimitează ferm de aceste practici și avertizează credincioșii să nu se lase înșelați.

Două femei care se prezintă drept „Maica Veronica” și „Maica Maria” folosesc imaginea Mânăstirii Pasărea pentru a solicita bani utilizatorilor de TikTok, promițând rugăciuni, dezlegări, ghicitorii și alte servicii care nu au legătură cu practicile ortodoxe, potrivit Mediafax.



Conturile administrate de cele două femei sunt cunoscute pe platformă, postările lor apărând frecvent în fluxul video al utilizatorilor interesați de conținut spiritual. Ele promit servicii precum „deschiderea Cărții”, rugăciuni speciale sau rezolvări de probleme de viață, solicitând bani în schimbul acestor intervenții.

Mânăstirea Pasărea se delimitează de escrocherie

Mânăstirea Pasărea, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din România, a transmis public că nu are nicio legătură cu aceste persoane. Părintele Calinic, duhovnicul mânăstirii, a publicat un mesaj video în care precizează că nicio măicuță din obște nu cere bani pentru rugăciuni și cu atât mai puțin pentru practici precum ghicitoria sau vrăjitoria, care nu fac parte din cultul ortodox. „Vă rugăm să dați dovadă de discernământ și să nu confundați practicile oculte cu viața religioasă autentică”, a transmis părintele Calinic.

Fenomenul a fost semnalat de mai mult timp pe rețelele sociale, însă până la data de luni, 16 martie 2026, cele două conturi nu au fost vizate de o anchetă publică. Tot mai mulți utilizatori ai platformei solicită intervenția autorităților, având în vedere că activitatea celor două femei pe TikTok este de durată și ar fi înșelat deja mai multe persoane.