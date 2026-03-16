elevii din sibiu ”au picat pe subiecte” la simularea de la limba română: ”a fost ușor” / video

Elevii de clasa a VIII-a din Sibiu au susținut astăzi, 16 martie, proba scrisă la Limba și Literatura Română, prima etapă a simulării Evaluării Naționale 2026. Tinerii de la Colegiul Național „Octavian Goga” spun că subiectele au avut un nivel mediu de dificultate și că emoțiile au fost constructive.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Accesul candidaților în săli s-a făcut până la ora 8:30, iar examenul a început la ora 9:00. Cei mai mulți elevi de la Colegiul Național „Octavian Goga” au ieșit din sălile de examen după ora 10:40. Mulți dintre ei se așteaptă la note cuprinse între 7 și 8 și recunosc că nu s-au pregătit temeinic pentru simularea la Limba și Literatura Română.

Rareș, elev la Colegiul Național „Octavian Goga”, spune că nu a avut emoții și că subiectele i s-au părut ușoare. „Nu am avut emoții. A fost ușor. Mi-a picat textul dialogat. Mă aștept să iau un 7,5 sau o notă de 8. Am început deja să mă pregătesc pentru Evaluarea Națională. Mai departe vreau să merg la liceu la «Ghibu»”, a spus elevul.

Ioana a avut emoții înainte de examen, însă acestea au dispărut după ce a văzut subiectele. „Am avut emoții toată seara, dar acum sunt mai bine. M-am eliberat când am văzut subiectele, deși la început m-am cam speriat, pentru că eu făcusem doar un tip de text. Mi-a picat textul argumentativ. Nu a fost foarte greu, doar puțin ciudat. Am dat vreo două argumente și sper să fie bine. Nu m-am pregătit pentru simulare, dar mă aștept la o notă de zece”, a spus Ioana, elevă în clasa a VIII-a.

„A fost greu, dar m-am descurcat”

Un alt elev spune că, deși subiectele nu au fost foarte ușoare, a reușit să se descurce. „A fost greu, dar m-am descurcat. Mă aștept să iau o notă de 7,50 sau 8”, a spus acesta.

Un coleg de la „Goga” consideră că nivelul de dificultate a fost unul mediu. „Nu a fost greu, dar nici ușor. A fost undeva la mijloc. M-am pregătit foarte puțin. Inițial am crezut că va pica genul liric. A fost text argumentativ și nu a fost așa greu”, a spus elevul.

Ana, elevă la Colegiul Național „Octavian Goga”, spune că emoțiile au fost puține, mai ales după ce și-a amintit că este doar o simulare. „Am avut puține emoții. M-am calmat pentru că mi-am amintit că este doar o simulare. Eu mă descurc mai bine la textul argumentativ. Mă aștept la nota 8”, a spus aceasta.

Din cei 3601 de elevi înscriși pentru a susține această simulare au fost prezenți 3279 elevi

(91,06%), iar 322 elevi (8,94%) au absentat.

Nu au existat probleme în privința organizării simulării la această probă, în toate cele 100

centre de susținere a simulării, membrii comisiilor putând accesa, multiplica și distribui subiectele la timp. Nu au fost raportate situații de elevi cu probleme de sănătate în timpul desfășurării probei sau elevi eliminați din examen.

Simularea Evaluării Naționale 2026 continuă cu proba scrisă la Matematică, programată pe 17 martie 2026, iar pe 18 martie 2026 elevii care aparțin minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă. Rezultatele simulării vor fi comunicate în data de 30 martie 2026.