iranul amenință direct românia: ”agresiune militară împotriva republicii islamice”

Iranul a transmis luni un avertisment oficial României, afirmând că punerea bazelor militare românești la dispoziția Statelor Unite ar fi, în opinia Teheranului, echivalentă cu implicarea într-o agresiune militară împotriva Republicii Islamice.

Declarația vine la scurt timp după ce România a aprobat solicitarea Statelor Unite de a desfășura pe teritoriul său avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și sisteme de comunicații prin satelit pentru operațiuni legate de Iran. Decizia a fost aprobată pe 11 martie atât de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, cât și de Parlament, potrivit Reuters.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”

Potrivit aceleiași surse, oficialul iranian Baghaei a spus că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă din perspectiva dreptului internațional și ar atrage răspunderea internațională a României.

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat că echipamentele americane au scop strict defensiv și nu transportă muniție. El a precizat că acestea sunt integrate în sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu și fac parte din parteneriatul strategic româno-american.

Sosirea echipamentelor și militarilor americani

Potrivit Mediafax, Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România a fost notificată că echipamentele și personalul militar urmează să sosească „de îndată”.

„Când vor veni echipamentele, e o chestiune de ore, de zile, adică nu e o treabă de luni de zile. Aceste dispozitive pe care Parlamentul le-a aprobat la propunerea președintelui României, care cresc capacitatea de apărare pe teritoriu național, ele vin însoțite de personal militar care le gestionează”, a spus Radu Miruță.

Ministrul a precizat că între 400 și 500 de militari americani vor fi dislocați în România.

„Prezența suplimentară a trupelor americane reprezintă un spor de securitate și o garanție suplimentară pentru țară. Evident, există costuri și analize asociate, însă pentru întărirea flancului estic și utilizarea echipamentelor votate în Parlament, personalul militar va fi prezent”, a adăugat Radu Miruță.