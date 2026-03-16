junii sibiului, nominalizați la gala premiilor excelenței interpretative ucimr 2026

Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” se numără printre nominalizații Galei Premiilor Excelenței Interpretative – UCIMR 2026, la categoria Folclor.

Evenimentul, organizat de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, va avea loc marți, 24 martie 2026, în Sala Mare a Ateneului Român din București.

Gala UCIMR premiază anual excelența în arta muzicală și interpretativă, recunoscând realizările artiștilor și ansamblurilor care contribuie la promovarea valorilor culturale românești.

„Pentru noi, nominalizarea la Premiile Excelenței Interpretative UCIMR reprezintă o onoare și un prilej de a reafirma angajamentul nostru față de patrimoniul românesc și față de public. Este o recunoaștere a muncii depuse de întreaga echipă, de la artiștii care urcă pe scenă la profesioniștii care muncesc în spatele cortinei. Această nominalizare ne motivează să continuăm să promovăm tradițiile românești și să le facem cunoscute publicului larg, în România și în întreaga lume. Îi felicităm pe toți artiștii nominalizați în cadrul acestei gale, căci fiecare dintre ei contribuie, prin talent, muncă și pasiune, la promovarea culturii române”, declară Silvia Macrea, manager Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Ansamblul „Cindrelul-Junii Sibiului” – un simbol al folclorului românesc

Cu peste 48.000 de spectacole, 700 de turnee în Europa, America de Nord, Asia și Africa și peste 300 de premii naționale și internaționale, Ansamblul „Cindrelul-Junii Sibiului” este cea mai veche formație de dansuri populare din România și una dintre cele mai vechi din Europa.

În prezent, ansamblul numără peste 100 de membri și colaboratori, funcționând ca formație profesionistă de spectacole, cu secții muzicală și coregrafică, în cadrul CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu.

Dinamismul și diversitatea sunt elementele definitorii ale repertoriului, ansamblul valorificând dansuri, cântece, obiceiuri și costume populare din toate zonele etnografice ale României. Sub semnătura artistică a Silviei Macrea, spectacolele reușesc să ofere adevărate incursiuni în bogăția culturii tradiționale, integrând și mijloace tehnice moderne precum proiecții video.

Valorile incontestabile ale repertoriului, conceptul unic al fiecărui spectacol și virtuozitatea artiștilor recomandă ansamblul ca ambasador al culturii române. Drept recunoaștere a meritelor sale, în 2019 ansamblului i s-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler de către Președintele României.

Activitatea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu este posibilă și datorită finanțării acordate de Consiliul Județean Sibiu.