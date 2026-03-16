locatarii din valea aurie, nemulțumiți de construcția pensiunilor și restaurantului de pe iazului: cer studiu de trafic și de însorire

Planurile de dezvoltare ale societății Sara Sun SRL din Valea Aurie, care includ un hotel și o pensiune cu restaurant pe strada Iazului, au iscat nemulțumiri din partea vecinilor din această zonă. Locatarii au depus o sesizare comună la Primăria municipiului Sibiu, cerând stoparea proiectelor până când beneficiarul va demonstra, prin studii tehnice serioase, că noile construcții nu vor umbri apartamentele vecine și nu vor bloca circulația pe străzile deja aglomerate.

SARA SUN SRL, care administrează și restaurantul Cabana Valea Aurie, a depus la Primăria Municipiului Sibiu două documentații de urbanism (PUD) ce au în vedere construirea a două unități de cazare: un hotel și o pensiune cu restaurant, ambele pe strada Iazului.

Locatarii din blocul învecinat (strada Iazului, nr. 2A) au transmis municipalității o sesizare detaliată prin care contestă cele două Planuri Urbanistice de Detaliu aflate în consultare publică. Oamenii susțin că, deși actele au fost depuse separat, cele două proiecte aparțin aceluiași beneficiar, motiv pentru care trebuie evaluate împreună pentru a înțelege impactul lor real asupra cartierului. Principalele solicitări ale sibienilor vizează realizarea unui studiu de însorire, dar și a unui studiu de trafic care să includă toți factorii de aglomerație din zonă. În cursul zilei de 16 martie, de la ora 18:30, vecinii vor face și o ședință pentru a purta discuții pe seama PUD-urilor.

Noile clădiri vor umbri apartamentele vecine

Cea mai mare temere a locatarilor de la numărul 2A este legată de regimul de înălțime al noilor clădiri, care ar urma să ajungă până la 20 de metri la coamă. Vecinii au calculat că viitoarea pensiune ar deveni un obstacol solar critic.

Conform sesizării, „toate ferestrele orientate spre sud sub cota de 12,26 m sunt umbrite total iarna”. Practic, locatarii de la parter și până la etajul 3 se tem că nu vor mai vedea soarele aproape deloc în lunile reci, situație care „contravine flagrant normativului care impune minimum 1,5 ore de însorire directă pentru încăperile principale de locuit”. Vecinii avertizează că, în lipsa unui studiu de însorire cumulată, „practic zero însorire” va fi realitatea pentru majoritatea apartamentelor din bloc.

Problema parcărilor: „Niciuna dintre documentații nu analizează impactul cumulat al noilor funcțiuni”

O altă problemă ridicată de locatari este aceea a traficului auto și lipsa locurilor de parcare. Sibienii arată în sesizarea depusă la Primărie că zona este deja sufocată de mașini în weekenduri sau în timpul evenimentelor religioase de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” și a activităților de la Asociația „Sfântul Nicolae”.

„Un aspect esențial omis din ambele documentații PUD este analiza capacității reale disponibile de parcare pe domeniul public al străzii Iazului în situația actuală, înainte de realizarea celor două construcții. (…) În prezent, anterior oricărei noi construcții, locurile de parcare disponibile pe str. Iazului sunt deja ocupate integral în perioadele de vârf generate de activitățile religioase: slujbe duminicale și de sărbătoare, înmormântări, botezuri, cununii, activități ale Asociației Sfântul Nicolae. Aceste evenimente generează un flux de autovehicule care suprasaturează străzile Iazului și Luduș în zilele respective, fără ca vreun loc de parcare privat să fie asociat Bisericii sau Asociației. Situația este verificabilă direct prin observație în teren și este de notorietate publică în cartier. În acest context, adăugarea a două unități de turism și alimentație publică cu acces din str. Iazului (CF 105536) și din str. Valea Aurie (CF 105494) va genera un flux auto zilnic si permanent suprapus peste suprasaturarea deja existentă în zilele cu evenimente religioase”, se arată în sesizarea către Primărie.

Vecinii au adus în discuție și modul în care același beneficiar gestionează restaurantul Cabana Valea Aurie, situat chiar vizavi. Ei susțin că această unitate nu dispune de parcări private, iar clienții ocupă trotuarele sau parcarea Grădinii Zoologice

„SC Sara Sun SRL a demonstrat deja, prin modul în care operează Cabana Valea Aurie, că nu asigură și nu intenționează să asigure locuri de parcare private pentru clienții unităților sale de alimentație publică. A permite aceluiași beneficiar să deschidă un restaurant cu 50+ locuri la masă pe CF 105494 și o pensiune cu 18 camere pe CF 105536, ambele cu acces pe străzile Iazului și Valea Aurie, înseamnă a valida și extinde un comportament care a creat deja probleme reale de trafic și parcare în zonă, fără nicio măsură compensatorie”, potrivit sesizării.

Locatarii solicită astfel municipalității ca, înainte ca proiectele să fie aprobate, să fie realizate studii de fundamentare care să reflecte realitatea din teren. Ei cer un studiu de trafic care să analizeze impactul cumulat al tuturor generatorilor de aglomerație: hotelul, pensiunea cu restaurant, Cabana Valea Aurie, Mega Image, Biserica și Grădina Zoologică. De asemenea, vor să fie realizat un studiu de însorire unitar pentru ambele parcele („studiul este obligatoriu prin lege, nu facultativ”), susținând că impactul celor două PUD-uri trebuie evaluat la comun.