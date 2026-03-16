lovitură pentru pensionarii speciali: bolojan propune reguli dure pentru reangajarea la stat

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul de lege privind cumulul pensiei cu salariul în instituțiile publice va intra în discuția Guvernului săptămâna viitoare, vizând restricții pentru beneficiarii de pensii speciale care se reangajează la stat.

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică, 15 martie 2026, că Executivul va discuta în săptămâna următoare un proiect de lege care vizează reglementarea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public. Potrivit Digi24, măsurile propuse urmăresc să limiteze posibilitatea ca persoanele cu pensii speciale să se reangajeze în instituții ale statului, păstrând în același timp aproape întreaga pensie.

Ilie Bolojan a explicat că, potrivit proiectului, cumulul pensiei speciale cu salariul va fi permis doar dacă beneficiarul renunță la 85% din valoarea pensiei speciale pe perioada angajării la stat. „Cumulul pensiei cu salariul (în instituţiile publice – n.r.) va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei, pensie specială. Dacă ai lucrat la pensie contributivă, şi-ai făcut toată vechimea, nu e niciun fel de problemă”, a precizat premierul.

Bolojan a subliniat că această decizie are la bază atât motive de echitate, cât și de sustenabilitate a sistemului public de pensii. El a menționat că există cel puțin 15.000 de angajați aflați în această situație, iar reducerea personalului în administrație este necesară pentru a evita situațiile în care persoane pensionate la 50-52 de ani se reangajează imediat la stat, în timp ce alți angajați fără alte surse de venit sunt concediați.

„E anormal să dai un om care nu are altă sursă de venit şi să ţii un om care s-a pensionat la 50-52 de ani, s-a reangajat a doua zi la stat şi care are, totuşi, o sursă de venit”, a declarat Ilie Bolojan.

Proiectul de lege urmează să fie supus votului Parlamentului după ce va fi discutat în Guvern. Premierul a insistat că nu este vorba doar despre o problemă de echitate, ci și despre una de suportabilitate economică, în contextul în care sistemul de pensii devine tot mai greu de susținut, mai ales în sectoarele unde pensionările se fac la vârste tinere.

„Nu ne putem gândi că ne va fi mai bine, dacă nu sunt mai mulţi oameni în economia românească”, a adăugat primul ministru.