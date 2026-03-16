marea britanie și alte cinci state europene refuză cererea lui trump: „nu vom ceda șantajului”

Marea Britanie, Germania, Grecia, Italia, Spania și Luxemburg au respins solicitarea președintelui american Donald Trump de a trimite nave militare pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, în contextul conflictului cu Iranul. Liderii europeni au subliniat că nu vor escalada tensiunile și nu vor ceda presiunilor SUA.

Marea Britanie și alte cinci state europene importante au respins apelul președintelui american Donald Trump de a contribui cu nave militare la deblocarea Strâmtorii Ormuz, pe fondul conflictului cu Iranul. Solicitarea lui Trump, formulată într-un interviu pentru Financial Times, a vizat trimiterea de nave, inclusiv dragoare de mine, pentru a proteja această rută maritimă esențială pentru exporturile globale de petrol. Liderul american a avertizat că o reacție negativă din partea NATO ar fi „foarte rea” pentru alianță, potrivit Digi24.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat anterior trimiterea unui grup aerian în Orientul Mijlociu, însă Marea Britanie, Germania, Grecia, Italia, Spania și Luxemburg au refuzat să-și extindă participarea militară în regiune. Premierul britanic Keir Starmer a declarat că Regatul Unit „nu va fi implicat într-un război de amploare”, dar colaborează cu aliații pentru un „plan colectiv viabil” care să asigure redeschiderea Strâmtorii Ormuz și stabilitatea pieței petrolului. Starmer a precizat că misiunea militară de apărare a strâmtorii nu va fi organizată sub egida NATO, având în vedere rolul defensiv al alianței, și că Marea Britanie a amplasat în regiune sisteme autonome de detectare a minelor.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a respins la rândul său cererea lui Trump de a trimite flota germană în Strâmtoarea Ormuz. „Nu este războiul nostru, nu noi l-am început”, a afirmat Pistorius. Acesta a subliniat că Germania dorește „încheierea cât mai rapidă” a conflictului cu Iranul prin mijloace diplomatice, iar suplimentarea forțelor navale în zonă „cu greu va contribui la acest lucru”. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a reiterat că Germania nu va participa la operațiuni militare în zona Strâmtorii Ormuz, prin care trec 20% din exporturile mondiale de petrol.

Guvernul elen, prin purtătorul de cuvânt Pavlos Marinakis, a transmis luni, 16 martie 2026, că Grecia nu intenționează să participe la nicio operațiune militară în Strâmtoarea Ormuz. Marinakis a precizat că forțele elene vor fi mobilizate doar în cadrul misiunii navale a Uniunii Europene „Aspides”, destinată protecției navelor din Marea Roșie.

Ministrul apărării din Spania, Margarita Robles, a declarat că Spania nu va sprijini SUA și Israelul în această operațiune. „Spania nu va accepta niciodată măsuri pe jumătate, deoarece obiectivul trebuie să fie ca războiul să se termine, și să se termine chiar acum”, a afirmat Robles. Șeful diplomației spaniole, José Manuel Albares, a adăugat că Spania nu va întreprinde acțiuni care ar putea „intensifica și mai mult tensiunile sau duce la o escaladare suplimentară a situației”.

Antonio Tajani, viceprim-ministru și ministru de externe al Italiei, și-a exprimat rezervele privind extinderea misiunilor UE „Aspides” și „Atalanta” (operațiunea de combatere a pirateriei în Oceanul Indian) către Strâmtoarea Ormuz.

Viceprim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, a anunțat că țara sa nu va ceda „șantajului” președintelui Trump. „În ceea ce privește sateliții și comunicațiile, vom oferi cu plăcere ajutor. Dar nu ne cereți trupe și echipamente”, a declarat Bettel.