mesaj emoționant de mulțumire pentru medicii de la oncologie din sibiu: ”profesionalism exemplar”

Personalul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a primit un mesaj de mulțumire din partea aparținătorilor pacientului Stoler Iurie, internat pe Secția de Oncologie din cadrul unității medicale.

În mesajul transmis, familia adresează medicilor și asistenților un sincer „mulțumesc” pentru grija cu care a fost tratat pacientul, dar și pentru atenția și empatia oferite într-o perioadă dificilă.

Reprezentanții familiei au dorit să își exprime recunoștința în mod public pentru profesionalismul și dedicarea de care a dat dovadă echipa medicală, în special medicul Coca Ramona.

Redăm mesajul primit de medicii Spitalului Județean Sibiu

„Stimată doamnă doctor Coca Ramona,

Stimați membri ai colectivului Secției de Oncologie,

Prin prezenta dorim să vă adresăm sincerele noastre mulțumiri și întreaga noastră recunoștință pentru profesionalismul, dedicarea și grija de care ați dat dovadă în îngrijirea și tratarea tatălui nostru, Stoler Iurie, pacient al secției dumneavoastră, diagnosticat cu cancer.

Pentru familia noastră, această perioadă a fost una dificilă, plină de emoție și îngrijorare. În aceste momente grele, sprijinul și implicarea dumneavoastră au avut o însemnătate deosebită pentru noi. Am găsit în doamna doctor Coca Ramona nu doar un medic deosebit de competent și dedicat profesiei sale, ci și un om cu multă empatie și înțelegere față de suferința pacienților.

Apreciem în mod deosebit modul în care v-ați implicat în îngrijirea tatălui nostru, atenția acordată fiecărui detaliu al tratamentului, răbdarea și respectul cu care a fost tratat. Prin profesionalismul și devotamentul dumneavoastră oferiți pacienților nu doar tratament medical, ci și speranță și încredere.

Dorim, totodată, să adresăm mulțumiri întregului colectiv al Secției de Oncologie pentru efortul, responsabilitatea și munca depusă zi de zi în sprijinul pacienților.

Vă suntem profund recunoscători pentru tot ceea ce faceți și vă dorim multă sănătate, putere de muncă și împliniri în nobila dumneavoastră profesie.

Cu deosebit respect și recunoștință,

Familia pacientului Stoler Iurie”