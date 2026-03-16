”one battle after another”, marele câștigător de la gala premiilor oscar: lista cu toate filmele și actorii premiați

Gala Premiilor Oscar 2026, organizată pe 15 martie la Dolby Theatre din Los Angeles, a adunat întreaga industrie cinematografică pentru a celebra excelența în film.

Evenimentul anual, organizat de Academia Americană de Film, premiază performanțele remarcabile în regie, actorie, scenariu, producție și alte domenii tehnice, fiind considerat cel mai important reper pentru recunoașterea valorii cinematografice la nivel global.

La această ediție, accentul a fost pus atât pe marile producții ale studiourilor consacrate, cât și pe filme independente și realizate pentru platforme de streaming. Categoriile incluse au acoperit tot spectrul industriei: de la cel mai bun film și cei mai buni actori, la filme străine, documentare, scurtmetraje și animații, plus premii pentru scenariu original și adaptat, muzică și efecte vizuale.

One Battle After Another, marele câștigător

Marele câștigător al serii a fost însă filmul One Battle After Another, regizat de Paul Thomas Anderson, care a obținut șase statuete, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. La interpretare, premiile principale au revenit actorilor Michael B. Jordan pentru rolul din Sinners și Jessie Buckley pentru prestația din Hamnet.

Gala a confirmat atât succesul marilor studiouri, cât și prezența tot mai vizibilă a filmelor independente și a platformelor de streaming în competiția cinematografică globală.

Principalii câștigători ai Premiilor Oscar 2026:

Cel mai bun film: One Battle After Another

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Cel mai bun actor: Michael B. Jordan – Sinners

Cea mai bună actriță: Jessie Buckley – Hamnet

Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn – One Battle After Another

Cea mai bună actriță în rol secundar: Amy Madigan – Weapons

Cel mai bun scenariu original: Sinners (regia Ryan Coogler)

Cel mai bun scenariu adaptat: One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Cel mai bun film internațional: Sentimental Value – regia Joachim Trier

Cel mai bun documentar: Mr. Nobody Against Putin

Cel mai bun film de animație: KPop Demon Hunters

Cel mai bun cântec original: „Golden" – din KPop Demon Hunters

Cel mai bun scurtmetraj live-action: „The Singers" și Two People Exchanging Saliva (egalitate)

Filmul One Battle After Another a dominat gala cu șase trofee, în timp ce Sinners a obținut patru premii, confirmând un an foarte puternic pentru producțiile lansate de Warner Bros.