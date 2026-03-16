piedone recunoaște că a condus aproape 10 ani fără permis: „faptele s-au prescris”

Cristian Popescu Piedone a declarat public că a condus timp de aproape zece ani fără permis, înainte de a obține documentul în județul Argeș, într-o perioadă marcată de scandalul „mafia permiselor”. Mărturisirea a fost făcută într-un podcast, unde fostul edil a detaliat modul în care a reușit să intre în legalitate.

Cristian Popescu Piedone, fostul primar al sectoarelor 4 și 5 din București, a făcut o dezvăluire controversată, afirmând că a condus timp de aproape zece ani fără permis de conducere. Mărturisirea a fost făcută cu nonșalanță în cadrul unui podcast moderat de Mihai Belu, unde Piedone a povestit cum a ajuns, în cele din urmă, să susțină examenul auto și să intre în legalitate.

Potrivit Adevărul, Piedone a explicat că a evitat să susțină examenul pentru permis în București, unde era deja o persoană cunoscută, și a ales să își stabilească temporar reședința într-o localitate din județul Argeș. „Pot să vă povestesc acum că faptele s-au prescris. Cum să mă duc să dau de permis în București, dacă eu conduceam fără carnet de vreo 10 ani? M-am dus într-un sat uitat de munte și am ajuns până la urmă la Curtea de Argeș. Am locuit acolo, în satul Pribueni, s-a verificat, chiar am stat acolo”, a declarat Piedone, citat de Aktual24.

Fostul edil a povestit că a urmat cursurile obligatorii și orele suplimentare de pregătire la Pitești, iar la examenul auto, instructorul i-ar fi spus că „conduce foarte bine”. „M-a întrebat dacă știu să pornesc mașina, iar după aceea îmi tot spunea că eu conduc foarte bine”, a relatat Piedone.

Permisul obținut în Argeș și legătura cu scandalul „Fabrica de permise”

Numele lui Cristian Popescu Piedone a fost asociat în trecut cu scandalul „Fabrica de permise” din Argeș, anchetat de DNA în 2008. Investigația a vizat o rețea de corupție prin care numeroase persoane ar fi obținut permise auto în mod fraudulos. În 2009, Marcel Proca, prefectul de atunci al județului Argeș, l-a somat pe Piedone să predea permisul de conducere în cel mult cinci zile, ca urmare a unui ordin de suspendare. Prefectul a transmis Judecătoriei Pitești ordinul de suspendare, invocând nerespectarea procedurilor la obținerea vizei de flotant de către Piedone în comuna argeșeană Priboieni.

„Din cercetările noastre rezultă că Popescu Cristian Victor Piedone, primarul sectorului 4 al Capitalei, a obținut viza de flotant la data de 27 septembrie 2007, figurând că ar fi stat la cetățeanul Constantin Grigoroiu, dar, din informațiile noastre, lucrul acesta nu s-a întâmplat, iar la puțin timp după obținerea vizei, la data de 19 octombrie 2007, a susținut examen pentru obținerea permisului de conducere la toate categoriile, examen pe care l-a promovat”, a precizat atunci Marcel Proca.

Piedone a declarat la acea vreme că nu a primit nicio înștiințare oficială și că nu a decis ce va face în continuare. În contextul scandalului privind permisele obținute fraudulos în Argeș, Piedone a susținut că a urmat toate procedurile legale pentru a obține carnetul auto.

Conform documentelor, Piedone a devenit „argeșean” cu acte în regulă la 27 septembrie 2007, iar la 19 octombrie 2007 a obținut permisul auto pentru cinci categorii: A, B, BE, C și CE, într-o singură zi.

Patronul școlii de șoferi unde Piedone ar fi urmat cursurile, Constantin Tincă, arestat ulterior în dosarul permiselor obținute fraudulos, a declarat procurorilor că, în octombrie 2007, omul de afaceri Cristian Constantin Grigoroiu a venit la el împreună cu Piedone și i-a cerut să îi elibereze o fișă de școlarizare pentru acesta. Tincă a susținut că a întocmit dosarul de absolvire în doar câteva minute, menționând că Piedone ar fi efectuat 30 de ore de teorie și traseu, fără a primi bani pentru acest serviciu. „Lasă că ne înțelegem noi!”, i-ar fi transmis Grigoroiu patronului școlii de șoferi.