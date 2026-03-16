prețurile la benzină și motorină, luni la pompele din sibiu: s-au scumpit din nou carburanții
FOTO https://www.freepik.com

Șoferii din Sibiu resimt o majorare a prețurilor la benzinării începând cu această săptămână, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al creșterii prețului barilului de petrol pe piețele internaționale.

Potrivit Peco-online, comparativ cu situația de joi, 12 martie, cele mai importante lanțuri de benzinării din oraș au înregistrat următoarele schimbări:

Benzină

  • Lukoil – de la 8,33 lei/l la 8,50–8,51 lei/l
  • Socar – de la 8,33–8,35 lei/l la 8,51–8,53 lei/l
  • Petrom – de la 8,43–8,44 lei/l la 8,52–8,53 lei/l
  • OMV și Gazprom – ușoară creștere, prețuri între 8,59–8,72 lei/l
  • Cea mai mare diferență de preț se observă la stația OMV Miercurea Sibiului, care a urcat de la 8,63 lei/l la 8,72 lei/l

Motorină

  • Socar și Lukoil – creștere de aproximativ 0,18–0,20 lei/l, ajungând la 8,94–8,98 lei/l
  • Petrom – de la 8,87 lei/l la 8,96 lei/l
  • OMV Miercurea Sibiului – de la 9,06 lei/l la 9,15 lei/l, cea mai mare majorare din județ

Specialiștii în energie explică majorarea prin tensiunile geopolitice recente din Orientul Mijlociu, care au dus la creșterea bruscă a cotațiilor internaționale la petrol. Astfel, lanțurile de benzinării ajustează prețurile local pentru a reflecta noile costuri de achiziție.

Pentru șoferii sibieni, diferența de câțiva bani pe litru poate părea mică la fiecare alimentare, dar cumulată pe lună poate aduce un impact semnificativ asupra bugetului de familie.

Prețurile la combustibil, luni, 16 martie

Benzină

StațiePreț 16 martie
Lukoil – Șos. Alba Iulia, nr. 1188.50
Lukoil – Sos. Alba Iulia, nr. 77B8.50
Socar – Str. Agricultorilor8.51
Socar – Str. Semaforului, nr. 28.51
Socar – Str. Gheorghe Dima, nr. 448.51
Socar – Sos. Alba Iulia, nr. 108B8.53
Petrom – Sos. Alba Iulia nr. 498.52
Petrom – Calea Surii Mari nr. 16B8.53
Petrom – Sos. Autogării – Sos. Alba Iulia8.53
Gazprom – DN1 km 349+9308.59
Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A8.59
OMV – Str. Alba Iulia 1148.59
OMV – B‑dul Vasile Milea nr. 37B8.59
OMV – A1 Miercurea Sibiului8.72
MOL – Calea Șurii Mari8.59
MOL – Str. Sibiului nr. 18.59
MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 18.59

Motorină

StațiePreț 16 martie
Socar – Str. Gheorghe Dima, nr. 448.94
Socar – Str. Semaforului, nr. 28.94
Socar – Str. Agricultorilor8.94
Socar – Sos. Alba Iulia, nr. 108B8.96
Lukoil – Sos. Alba Iulia, nr. 77B8.98
Lukoil – Șos. Alba Iulia, nr. 1188.98
Petrom – Sos. Alba Iulia nr. 498.96
Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B8.96
Petrom – Sos. Autogării – Sos. Alba Iulia8.96
Gazprom – DN1 km 349+9309.03
Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A9.03
OMV – Str. Alba Iulia 1149.03
OMV – B‑dul Vasile Milea nr. 37B9.03
OMV – A1 Miercurea Sibiului9.15
MOL – Calea Șurii Mari9.02
MOL – Str. Sibiului nr. 19.03
MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 19.03

Comparativ cu 12 martie 2026

Analiza prețurilor arată creșteri semnificative, cu valori între +0.09 și +0.24 lei/l la benzină și +0.09 și +0.20 lei/l la motorină, în funcție de stație. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la stațiile Socar și Lukoil.

Ultima oră