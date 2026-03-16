probleme pentru dorinel munteanu: a venit diagnosticul pentru accidentarea lui politic

Accidentat în prima repriză a meciului de la Arad, atacantul lui FC Hermannstadt, Dennis Politic va lipsi din echipă circa trei săptămâni.

În prima etapă a play-out-ului Superligii, atacantul împrumutat până în vară de FCSB la Sibiu s-a accidentat, în locul său intrând Christ Afalna.

În minutul 19 al meciului de la Arad, Politic a acuzat o problemă musculară și n-a mai continuat, întinzându-se pe teren, fără a fi fost lovit de un adversar. Diagnosticul ulterior a fost leziune musculară, astfel că atacantul lui FC Hermannstadt va lipsi de pe teren circa trei săptămâni. Va rata cu siguranță meciurile contra lui FC Botoșani (22 martie) și cel de la Galați, cu Oțelul (4 aprilie).

Meciul cu UTA Arad a fost al șaselea de campionat bifat de Dennis Politic la FC Hermannstadt, reușind doar o pasă decisivă, chiar la debut, în eșecul cu FC Argeș, 1-3. El a marcat ultimul gol în luna noiembrie, când înscria pentru FCSB chiar împotriva sibienilor.

Dennis Politic s-a confruntat în cariera sa cu mai multe rupturi musculare, atât la Dinamo, cât și după transferul la FCSB.