program de vizite extins la spitalul de pneumoftiziologie sibiu: informații importante pentru aparținători și pacienți

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu anunță că programul de vizită pentru pacienții internați va fi extins, ca urmare a scăderii presiunii epidemiologice specifice sezonului gripal.

Această modificare are scopul de a facilita accesul aparținătorilor și de a menține legătura dintre pacienți și familiile lor, păstrând totodată măsurile de siguranță sanitară.

Astfel, începând de luni, 16 martie, noul program de vizită este următorul:

Luni – Vineri: între orele 12:00 – 16:00

Sâmbătă – Duminică: între orele 12:00 – 17:00

Conducerea spitalului îi roagă pe aparținători să respecte programul stabilit și regulile interne ale unității sanitare, astfel încât vizitele să se desfășoare în condiții de siguranță pentru pacienți și personalul medical, cu respectarea măsurilor de echipare corespunzătoare înainte de intrarea în saloane. Menționăm că nu se permite accesul vizitatorilor care prezintă semnele și simptomele unei infecții respiratorii.

„Dorim să le mulțumim aparținătorilor pentru înțelegerea și sprijinul de care au dat dovadă în perioada în care programul de vizită a fost redus, măsură necesară pentru limitarea riscului de transmitere a infecțiilor respiratorii. Cooperarea și responsabilitatea de care au dat dovadă au contribuit la protejarea pacienților internați și a personalului medical”,spune Dr. Maria Hirist, Medic epidemiolog Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu îi asigură pe pacienți și pe familiile acestora că prioritatea echipei medicale rămâne acordarea unor îngrijiri medicale de cea mai bună calitate, într-un mediu sigur pentru toți cei aflați în unitatea sanitară.