psd cere amendarea bugetului pentru 2026 cu măsuri sociale, pnl avertizează asupra riscului unei crize politice

Tensiunile din coaliția de guvernare s-au accentuat duminică, 15 martie 2026, după ce PSD a anunțat că va vota bugetul de stat doar cu amendamente pentru finanțarea Pachetului de Solidaritate, în timp ce PNL avertizează că modificările neasumate pot declanșa o criză politică.

Coaliția de guvernare traversează momente tensionate după ce, duminică, 15 martie 2026, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, anunțând că social-democrații vor vota bugetul de stat pentru anul 2026 doar dacă vor fi acceptate amendamentele privind măsuri sociale esențiale. Potrivit Radio România, Grindeanu a precizat că PSD va susține modificări care să reflecte „viziunea social-democrată”, în special finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, destinat sprijinirii a circa 3,5 milioane de familii vulnerabile, inclusiv pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilități, mame și veterani.

„Am decis să votăm bugetul de stat pentru anul 2026 – un buget trimis în Parlament cu o nepermisă întârziere. Vom susține însă modificările pe care le considerăm obligatorii pentru ca bugetul să conțină și viziunea noastră social-democrată”, a declarat Sorin Grindeanu după ședința Consiliului Politic Național al PSD.

Scrisoarea lui Grindeanu: Critici la adresa austerității și a politicii fiscale

În scrisoarea adresată premierului, liderul PSD acuză că dialogul din coaliție s-a transformat într-un „simulacru” și critică politica economică a Guvernului, pe care o consideră bazată pe austeritate. „PSD a intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate și protecție românilor, nu pentru a fi complice la un experiment economic dezastruos, bazat pe o austeritate oarbă și profund inechitabilă”, a transmis Grindeanu.

Acesta îl acuză pe Ilie Bolojan că ar favoriza marile companii în detrimentul populației și al firmelor românești, susținând că reducerea unor taxe pentru corporații a diminuat veniturile bugetare cu miliarde de lei. Grindeanu a criticat și creșterea taxelor indirecte, argumentând că măsurile fiscale ale guvernului au dus la scăderea consumului și la reducerea puterii de cumpărare. Potrivit liderului PSD, România ar înregistra șase luni consecutive de scădere a consumului, precum și o diminuare a puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor.

Amendamentele PSD pentru Pachetul de Solidaritate și avertismentul politic

Social-democrații anunță că vor depune în Parlament amendamente pentru finanțarea Pachetului de Solidaritate, care prevede majorarea unor indemnizații pentru copii cu dizabilități și sprijin suplimentar pentru familiile monoparentale. Grindeanu estimează că impactul bugetar al acestor măsuri ar fi limitat, la aproximativ 0,16% din PIB. „PSD refuză să mai participe la falimentul României. Vom susține amendarea Pachetului de Solidaritate și includerea acestor măsuri în bugetul de stat pe 2026”, a transmis liderul social-democrat.

În finalul scrisorii, Grindeanu îi cere premierului să accepte aceste propuneri și avertizează asupra consecințelor politice în cazul unui refuz: „Susțineți cerințele rezonabile ale PSD și ale celorlalte partide din coaliție sau asumați-vă consecințele politice”.

PNL: Prudență fiscală și respectarea acordului de coaliție

Reacția PSD vine în contextul în care PNL a transmis, tot duminică, 15 martie 2026, că dezbaterea bugetului nu trebuie transformată într-un exercițiu politic și a cerut respectarea regulilor stabilite în cadrul coaliției. Liberalii avertizează că orice încercare de a impune modificări prin voturi surpriză în Parlament ar putea încălca acordul politic dintre partenerii de guvernare și ar risca să genereze o nouă criză politică, într-un moment în care România se confruntă deja cu presiuni bugetare semnificative.

Potrivit PNL, proiectul de buget pentru 2026 a fost construit pe baze considerate realiste și respectă ținta de deficit de 6,2% din PIB, nivel care ar menține România pe o traiectorie credibilă în fața piețelor financiare și a partenerilor europeni. Liberalii subliniază că actualul context internațional, marcat de perturbări pe piețele combustibililor și financiare, generate de conflictul din Orientul Mijlociu, ar putea amplifica presiunile asupra economiei prin creșterea inflației și încetinirea creșterii economice. În aceste condiții, PNL consideră că prudența și responsabilitatea fiscală trebuie să fie prioritare.

PNL mai precizează că orice amendamente la buget trebuie discutate în cadrul coaliției și asumate de Guvern, nu introduse prin negocieri informale sau voturi surpriză în Parlament. Liberalii invocă articolul 19 din acordul politic al coaliției, care prevede că nicio inițiativă sau vot ce implică majorări ale cheltuielilor bugetare nu poate avea loc fără acordul prealabil al conducerii coaliției. PNL avertizează că modificarea substanțială a bugetului prin înțelegeri parlamentare conjuncturale ar putea avea consecințe economice imediate, precum creșterea datoriei publice, majorarea dobânzilor la împrumuturile statului și afectarea credibilității României în fața instituțiilor financiare internaționale