războiul a dat peste cap lumea ecvestră: povestea evacuării spectaculoase a celor 147 de cai de milioane din qatar

Aproape 150 de cai de elită au fost evacuați din Doha, după ce izbucnirea conflictului din Iran a blocat spațiul aerian și a suspendat una dintre cele mai importante competiții ecvestre din lume.

Izbucnirea bruscă a conflictului din Orientul Mijlociu, marcată de atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, a declanșat o operațiune de evacuare fără precedent nu doar pentru zeci de mii de persoane, ci și pentru unii dintre cei mai valoroși cai de competiție din lume. Potrivit adevarul.ro, aproape 150 de cai de elită se aflau la Doha pentru etapa locală a Longines Global Champions Tour, când rachetele iraniene au început să lumineze cerul Golfului.

Autoritățile din Qatar au reacționat rapid, închizând spațiul aerian pentru zborurile comerciale. Competiția, programată să înceapă la începutul lunii martie 2026, a fost suspendată cu două zile înainte de start. “A fost ciudat să fim blocați acolo. Ne simțeam neputincioși”, a declarat călăreața franceză Lara Tryba, prezentă la Doha cu doi dintre caii săi, Memphis și Shot Gun.

Operațiunea de evacuare a cailor de milioane de dolari

Sportul săriturilor peste obstacole implică precizie, control și viteză, iar caii de top pot ajunge să valoreze milioane de dolari. Circuitul Longines Global Champions Tour include etape în orașe precum Miami Beach, Paris și Shanghai, iar etapa din Doha atrage anual elita mondială a sportului.

După izbucnirea conflictului, echipele și călăreții au realizat că trebuie să-și evacueze animalele cât mai rapid. În mod obișnuit, transportul internațional al cailor de competiție presupune o planificare minuțioasă, cu controale veterinare, carantină și documente speciale, proces ce poate dura săptămâni. De această dată, însă, procedurile au fost simplificate drastic pentru a permite evacuarea de urgență.

“Transportul cailor este deja o operațiune foarte complexă în condiții normale. Organizarea unei operațiuni de această amploare, în asemenea condiții, a necesitat o coordonare excepțională”, a explicat Mohammed Jaber Al Khayareen, directorul comitetului local de organizare al etapei din Doha.

Comunitatea ecvestră internațională a urmărit cu îngrijorare situația, iar pe rețelele sociale au apărut numeroase mesaje de susținere pentru cei rămași în regiune împreună cu animalele lor. La Doha, caii au fost mutați în spații interioare pentru a fi protejați de eventuale fragmente rezultate din interceptarea rachetelor. Zgomotul constant al sistemelor de aer condiționat a ajutat la estomparea sunetelor exploziilor, menținând animalele mai calme.

Riscuri pentru sănătatea animalelor și logistica evacuării

Schimbarea bruscă a rutinei zilnice a cailor a ridicat probleme suplimentare. Animalele sunt sensibile la modificări ale programului și ale hranei, iar perturbările pot provoca colici, o afecțiune gravă a sistemului digestiv. Pentru a reduce riscurile, îngrijitorii au scos periodic caii pentru scurte sesiuni de mișcare.

În paralel, organizatorii au căutat soluții pentru transportul animalelor. Aeroportul Hamad International din Doha este unul dintre cele mai importante centre mondiale pentru transportul animalelor, iar Qatar Airways operează acolo un centru specializat pentru animale vii, cu facilități climatizate și grajduri dedicate pentru cai. Hotelul ecvestru al aeroportului gestionează anual aproximativ 7.000 de cai, mai ales înaintea unor competiții majore, inclusiv Jocurile Olimpice de vară.

“Am crezut că este un număr uriaș de cai. Dar am decis că, având în vedere războiul, vom face loc cu orice preț”, a declarat Jaucot, unul dintre responsabilii facilității. Au fost instalate grajduri suplimentare și a fost chemat personal în plus pentru a face față situației.

În cele din urmă, cei 147 de cai au fost transportați cu camioanele la aeroport, unde au fost încărcați în boxe speciale pentru zbor. Operațiunea a reprezentat una dintre cele mai ample și dificile evacuări de animale de competiție din istoria recentă, pe fondul unui conflict care a schimbat radical planurile sportivilor și ale organizatorilor.