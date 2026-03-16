record pentru sibiu: 10 elevi s-au calificat la olimpiada națională de geografie

A fost definitivat lotul elevilor olimpici care vor participa la faza națională a Olimpiadei de Geografie după distribuirea celor 23 de locuri suplimentare pentru fiecare clasă la nivel național

La Olimpiada de Geografie, 10 elevi s-au calificat la faza națională, ca urmare a punctajelor obținute la etapa județeană a competiției. Această etapă a fost organizată de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și s-a desfășurat la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu în data de 3 martie 2026, cu participarea a 52 de elevi.

Elevi calificați la faza națională sunt:

Clasa a VIII-a:

– LAZĂR PAUL ANDREI – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Școala Gimnazială Nr. 25 Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Lazăr Grigore, prof. Ștefan Maria Tatiana;

– NEACȘU EMILIA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. dr. Misachevici Adriana, prof. Lazăr Grigore, prof. Marinescu Ana

Clasa a IX-a:

– TUDOSESCU VASILE ȘTEFAN – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin, prof. Marinescu Ana

– MOLDOVAN DRAGOȘ VASILE – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș, prof. Hudea Ioana Maria

– IONIȚĂ MIHNEA – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin

– LUNCEAN ROBERT – Centrul Județean de Excelență Sibiu/Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, prof. Dincă Adriana Mioara, prof. Dincă Constantin

Clasa a X-a:

– GOGOZAN MAIA – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș, prof. Hudea Ioana

Clasa a XI-a:

– ȚIPLIC PAUL IOAN – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. Marinescu Ana

– ȚIPLIC ANDREI MARIUS – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, prof. Marinescu Ana

Clasa a XII-a:

POP ȘTEFAN OVIDIU – Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș, prof. Hudea Ioana Maria

Olimpiada Națională de Geografie se va desfășura în perioada 05 – 10 aprilie, la Hunedoara, lotul județean fiind coordonat de către prof. Hudea Ioana Maria de la Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș.

„Asistăm la un moment de referință pentru învățământul sibian. Calificarea a 10 elevi la etapa națională nu este doar o cifră record, ci o confirmare a pasiunii și a muncii asidue depuse de acești tineri și de profesorii lor. Faptul că jumătate dintre aceștia se pregătesc la Centrul Județean de Excelență demonstrează că investiția în talent și resursă umană dă roade extraordinare. Îi felicit pe toți și am mare încredere că la Hunedoara vor demonstra, încă o dată, valoarea școlii sibiene de geografie” menționează domnul Constantin Dincă, inspector școlar pentru disciplina geografie.