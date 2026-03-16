restricții pentru tir-uri, timp de 3 luni pe valea oltului: orare și rute alternative

Autoritățile rutieră informează șoferii despre restricții temporare pe DN7 Valea Oltului, pe sectorul Râmnicu Vâlcea – Boița, pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.
Măsura va fi aplicată începând de marți, 17 martie 2026, până luni, 15 iunie 2026, între orele 08:00 și 17:30, de luni până sâmbătă.
Excepție: autovehiculele destinate transportului de persoane nu sunt afectate de restricție.
Scopul lucrărilor:
Lucrările vizează creșterea siguranței traficului prin montarea de plase și bariere de protecție pe versant.
Detalii despre lucrări:
- Rănguire și curățare a versantului, îndepărtarea blocurilor de rocă
- Montarea sistemelor de protecție: plase și ancore
- Stabilizarea taluzului drumului
Rute alternative pentru autovehiculele peste 7,5 t:
- București → A3 → Ploiești → DN1A → Brașov → DN1 → Vestem
- București → A1 → Pitești → DN7 → Râmnicu Vâlcea → DN67 → Târgu Jiu → DN66 → Simeria
Sfaturi pentru șoferi: Respectați semnalizarea și indicațiile piloților de trafic pentru a evita accidentele și întârzierile.
Ultima oră
- Elevii din Sibiu ”au picat pe subiecte” la simularea de la Limba Română: ”A fost ușor” / video acum 8 minute
- Record pentru Sibiu: 10 elevi s-au calificat la Olimpiada Națională de Geografie acum 15 minute
- Ziua Porților Deschise la Centrul Chinologic din Sibiu: nu lipsesc demonstrațiile cu câini dresați acum 20 de minute
- Doi elevi din Sibiu, calificați la faza națională a Olimpiadei „Științele Pământului” acum 37 de minute
- Val de incendii de vegetație în județul Sibiu: sute de hectare afectate / foto video acum 46 de minute