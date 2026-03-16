restricții pentru tir-uri, timp de 3 luni pe valea oltului: orare și rute alternative

Autoritățile rutieră informează șoferii despre restricții temporare pe DN7 Valea Oltului, pe sectorul Râmnicu Vâlcea – Boița, pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Măsura va fi aplicată începând de marți, 17 martie 2026, până luni, 15 iunie 2026, între orele 08:00 și 17:30, de luni până sâmbătă.

Excepție: autovehiculele destinate transportului de persoane nu sunt afectate de restricție.

Scopul lucrărilor:

Lucrările vizează creșterea siguranței traficului prin montarea de plase și bariere de protecție pe versant.

Detalii despre lucrări:

Rănguire și curățare a versantului, îndepărtarea blocurilor de rocă

Montarea sistemelor de protecție: plase și ancore

Stabilizarea taluzului drumului

Rute alternative pentru autovehiculele peste 7,5 t:

București → A3 → Ploiești → DN1A → Brașov → DN1 → Vestem București → A1 → Pitești → DN7 → Râmnicu Vâlcea → DN67 → Târgu Jiu → DN66 → Simeria

Sfaturi pentru șoferi: Respectați semnalizarea și indicațiile piloților de trafic pentru a evita accidentele și întârzierile.