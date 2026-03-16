româncă premiată cu oscar pentru scurtmetraj la gala din 2026: cine este natalie musteață

Gala Premiilor Oscar 2026 a adus un moment rar în istoria Academiei: la categoria pentru cel mai bun scurtmetraj live-action s-a înregistrat o egalitate între „The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”, film semnat de româno-americana Natalie Musteață alături de Alexandre Singh.

Scurtmetrajul propune o distopie provocatoare în care sărutul este interzis, iar relațiile dintre oameni devin acte de revoltă într-o societate care normalizează violența. Filmul, lansat inițial la Telluride Film Festival, urmărește întâlnirea dintre două femei într-un magazin parizian și transformarea apropierii lor într-un gest intim de rezistență. Victoria confirmă parcursul internațional al proiectului și aduce în prim-plan influența cinemaului românesc în stilul regizoarei.

Cine este regizoarea Natalie Musteață

Natalie Musteață este o regizoare și artistă vizuală de origine română, stabilită la New York, care și-a construit o carieră remarcabilă în mediul artistic internațional. Proiectele sale explorează granițele dintre film, artă contemporană și norme sociale, abordând teme precum puterea, dorința, relațiile umane și controlul social, într-un stil vizual minimalist și simbolic.

În colaborare cu artistul britanic Alexandre Singh, Musteață a dezvoltat producții cinematografice care combină estetica artei conceptuale cu narativa cinematografică, consolidându-și reputația în cercurile filmului independent și ale artei contemporane.

Culmea succesului său a venit în 2026, când scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva” (2024), realizat împreună cu Alexandre Singh, a câștigat premiul Oscar. Filmul franco-american de 36 de minute prezintă o lume distopică în care gesturile de afecțiune, precum sărutul, sunt interzise, iar oamenii plătesc pentru bunuri prin palme peste față.

Povestea urmărește relația dintre două femei într-un magazin de lux din Paris și critică consumerismul și reprimarea dorinței, combinând satira socială, distopia și tragicomedia, cu actrițe precum Zar Amir Ebrahimi, Luàna Bajrami și Vicky Krieps. Scurtmetrajul a avut un parcurs impresionant în festivaluri internaționale, fiind premiat la Telluride, AFI Fest, Clermont-Ferrand și San Francisco International Film Festival.

Pe lângă succesul cinematografic, Natalie Musteață dezvoltă proiecte interdisciplinare care combină filmul, arta vizuală și performance-ul, precum „Echo Chamber” la MoMA PS1 sau „Kinetic Dialogues” cu Baletul Orașului New York.

Este implicată în sprijinirea tinerilor cineaști din Europa de Est prin fundația „Eastern Lens”, iar ocazional predă cursuri la School of Visual Arts din New York.

Premiul Oscar din 2026 marchează un moment istoric pentru cineaștii de origine română și pentru filmul independent european, fiind cu atât mai special cu cât categoria s-a încheiat la egalitate, un eveniment rar în istoria Academiei.