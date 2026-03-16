românii vor schimbare: peste 60 la sută susțin comasarea localităților și reorganizarea administrativă

Aproape 60% dintre români consideră că reforma administrativ-teritorială, care ar putea include comasarea unor localități, ar duce la îmbunătățirea serviciilor publice, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research și publicat luni, 16 martie 2026. Datele apar în Barometrul Informat.ro – INSCOP și arată că această reformă beneficiază de o majoritate stabilă de susținere în rândul populației, anunță adevărul.ro.



Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a declarat că „reforma administrativ-teritorială beneficiază de o majoritate stabilă de susținere, iar faptul că sprijinul se menține chiar și atunci când este menționată explicit comasarea localităților indică o disponibilitate a publicului pentru schimbări structurale ale administrației”. El a adăugat că acceptarea ideii de regiuni care să unească mai multe județe confirmă deschiderea unei părți importante a opiniei publice către formule de reorganizare mai ample ale statului. „În ansamblu, sondajul INSCOP surprinde existența unei ferestre de legitimitate pentru reforma administrativ-teritorială”, a mai precizat Ștefureac.



Profilul celor care susțin reforma administrativă

Potrivit sondajului, 59,3% dintre respondenți cred că reforma administrativ-teritorială ar îmbunătăți serviciile publice din România, în timp ce 36,5% consideră că nu ar avea acest efect. Susținerea este mai mare în rândul votanților PSD, PNL și USR, al persoanelor cu vârste între 30 și 44 de ani și al celor cu studii superioare.

În ceea ce privește comasarea localităților, 60,8% dintre respondenți (față de 58,6% în mai 2024) consideră că această măsură ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor publice. Pe de altă parte, 35,1% sunt de părere că reforma nu ar aduce o astfel de îmbunătățire (față de 38,3% în mai 2024), iar 4,1% nu au răspuns la această întrebare (față de 3% în mai 2024).

Susținerea pentru reforma administrativ-teritorială, inclusiv comasarea localităților, este mai ridicată în rândul votanților PSD, PNL și USR, al bărbaților, tinerilor sub 30 de ani, persoanelor cu educație superioară și locuitorilor din București. În schimb, cei care se opun sunt în special votanți AUR, persoane cu vârste între 45 și 59 de ani și cei cu educație primară.

Opinia despre înființarea regiunilor

Sondajul arată că 60,1% dintre români (față de 55,7% în mai 2024) au o părere bună despre înființarea unor regiuni care să reunească mai multe județe, în timp ce aproximativ o treime se declară împotrivă. Susținerea pentru această idee este mai mare în rândul votanților PNL și USR, al bărbaților, al persoanelor cu vârste între 30 și 44 de ani și al locuitorilor din Capitală.

