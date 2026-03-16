s-a actualizat vremea pe 2 săptămâni: vor fi și 17 grade în termometre

Meteorologii au anunțat luni prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile vor avea oscilații ușoare, iar maximele vor ajunge până la 17 grade Celsius, în funcție de regiune.

În județul Sibiu valorile termice vor oscila ușor în jurul normalului perioadei. În intervalul 16–21 martie, maximele vor fi de 10–14 grade, cu cele mai scăzute valori pe 19 și 20 martie, iar minimele se vor situa între -2 și 1 grad. În perioada 22–29 martie, temperaturile diurne vor crește treptat, ajungând la 13–16 grade, iar minimele nocturne vor fi între 0 și 3 grade. Probabilitatea apariției precipitațiilor va fi mai ridicată pe 18 martie și din nou după 25 martie.

Banat

În perioada 16–21 martie, temperaturile maxime vor fi în medie de 13–15 grade, cu ușoare scăderi în jurul datei de 20 martie. În intervalul 22–29 martie, maximele vor crește până la 15–17 grade. Temperaturile minime vor fi între 1 și 3 grade la începutul perioadei, crescând ulterior la 2–4 grade. Probabilitatea de precipitații va crește pe 18 martie și după 25 martie.

Crișana

Maximele vor fi de 12–15 grade în perioada 16–21 martie și 14–16 grade în intervalul 22–29 martie, cu valori ușor mai scăzute în jurul datei de 20 martie. Minimele vor fi între -1 și 2 grade inițial, apoi între 1 și 4 grade. Precipitațiile sunt mai probabile pe 18 martie și după 26 martie.

Transilvania

Maximele vor fi de 9–13 grade între 16 și 21 martie, cu cele mai scăzute valori pe 19 și 20 martie. Ulterior, temperaturile vor crește treptat. Minimele vor oscila între -3 și 2 grade. Probabilitatea de precipitații va fi redusă până în jurul datei de 25 martie, apoi va crește ușor.

Maramureș

Temperaturile maxime vor fi de 10–14 grade la începutul intervalului și 13–16 grade după 21 martie. Minimele vor urca de la -2…1 grad la 0–3 grade. Precipitațiile sunt mai probabile pe 18 martie și după 26 martie.

Moldova

Maximele vor fi de 9–14 grade în perioada 16–21 martie și 13–15 grade după 21 martie. Minimele vor oscila între -2 și 3 grade. Precipitațiile vor fi reduse până spre 22 martie, apoi vor crește ușor.

Dobrogea

Maximele vor fi de 10–13 grade, iar minimele între 1 și 5 grade. Probabilitatea de precipitații va fi redusă până spre 21 martie, apoi va crește ușor.

Muntenia

Maximele vor fi între 10 și 15 grade, iar minimele între 0 și 4 grade. Precipitațiile vor fi mai probabile după 22 martie.

Oltenia

Maximele vor fi de 11–15 grade, cu cele mai scăzute valori pe 19–21 martie. Minimele vor fi între 0 și 4 grade. Probabilitatea de precipitații va fi redusă până spre 22 martie, apoi va crește ușor.

La munte

Maximele vor fi între 0 și 4 grade, cu cele mai scăzute valori între 19 și 21 martie, iar minimele între -6 și -2 grade. Precipitațiile vor fi mai probabile pe 18 martie și după 22 martie.