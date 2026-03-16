se lansează aplicația oficială a maratonului internațional sibiu: cu asistent digital și funcții de fundraising

Fundația Comunitară Sibiu a lansat aplicația oficială a Maratonului Internațional Sibiu, care aduce noi funcționalități pentru alergători și susținători, inclusiv un asistent digital inteligent și instrumente de fundraising personalizate.

Fundația Comunitară Sibiu a anunțat lansarea aplicației oficiale a Maratonului Internațional Sibiu, un instrument digital care își propune să faciliteze implicarea comunității în cel mai mare eveniment sportiv de fundraising din România. Potrivit informațiilor transmise de Cristina Bălău prin email, aplicația este disponibilă gratuit în App Store și Google Play și oferă o serie de funcționalități menite să simplifice participarea atât pentru alergători, cât și pentru susținători.

Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot să își creeze propria pagină de fundraiser, să își spună povestea personală și să stabilească un obiectiv de donații. De asemenea, aceștia pot urmări în timp real donațiile comunității printr-un feed live, primesc notificări despre donații, praguri atinse și noutăți legate de maraton.

Un element distinctiv al aplicației este asistentul digital Fidipide, inspirat de Pheidippides, mesagerul atenian care a alergat de la Maraton la Atena. Fidipide îi ghidează pe alergători pe tot parcursul experienței, oferind suport mai ales celor aflați la început de drum. Asistentul poate răspunde la întrebări despre înscrieri, probe, regulament sau logistică, ajută la redactarea poveștii personale de fundraising printr-un generator de povești bazat pe întrebări ghidate, oferă sugestii personalizate pentru strângerea de fonduri și creează texte gata de distribuit pe rețelele sociale, cu hashtagurile oficiale ale evenimentului.

„De câțiva ani lucrăm alături de partenerii noștri de la Agile Freaks pentru a digitaliza cât mai multe dintre procesele care stau în spatele Maratonului Internațional Sibiu. Lansarea aplicației oficiale este un pas important în această direcție și ne bucurăm că, împreună, am reușit să construim un instrument care face participarea la maraton mai simplă și mai accesibilă pentru alergători și susținători. Le mulțumim prietenilor noștri de la Agile Freaks pentru implicare, viziune și pentru spiritul inovator care duce MIS chiar mai departe decât visam noi, în mediile digitale”, a declarat Ana Bugneriu, directoarea executivă a Fundației Comunitare Sibiu.

Mihai Panțiru, Staff Engineer la Agile Freaks, a subliniat importanța tehnologiei în apropierea oamenilor: „Pentru noi, tehnologia nu este doar un instrument, ci un mod de a aduce oamenii mai aproape unii de alții. Prin aplicația Maratonului Internațional Sibiu ne-am dorit să simplificăm experiența alergătorilor și a susținătorilor, dar și să facem fundraisingul mai accesibil pentru oricine vrea să se implice. Dacă un alergător poate să își spună mai ușor povestea și să mobilizeze comunitatea în jurul unei cauze, atunci tehnologia își atinge cu adevărat scopul.”

Aplicația poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

Rezultatele Maratonului Internațional Sibiu și proiectele Fundației Comunitare

Maratonul Internațional Sibiu, organizat de Fundația Comunitară Sibiu în parteneriat cu Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, a ajuns la 14 ediții, reunind peste 52.900 de alergători, 5.590 de voluntari și 94 de companii partenere. În total, evenimentul a contribuit cu peste 7,2 milioane de lei la finanțarea a 437 de proiecte comunitare din județul Sibiu.

Anul 2025 a marcat cea mai mare ediție din istoria maratonului, cu 10.475 de alergători, 9.051 de donatori individuali, 94 de parteneri și peste 20.000 de susținători prezenți în Piața Mare. Suma strânsă a fost de 1.452.793 de lei, direcționată către 54 de proiecte ale comunității. Tot în 2025, Academia de Leadership Urban 4.0 a format o nouă generație de tineri lideri, iar programul Științescu Sibiu 8.0 & Alba 3.0 a adus știința mai aproape de copii și tineri prin proiecte educaționale creative.

Fundația Comunitară Sibiu derulează și alte programe, precum LOCAL.Fluent, care oferă cursuri de limba română pentru adulți, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și al Uniunii Europene prin InvestEU. Cursurile dedicate copiilor și tinerilor din Ucraina sunt finanțate de „EU staff Fund for a Fair and Sustainable Future” și gestionate de Fundația King Baudouin. De asemenea, „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități”, finanțat de Lidl România, susține inițiative educaționale pentru copiii și tinerii din mediul rural, oferind acces la resurse moderne, sprijin psihologic și vocațional, precum și oportunități de învățare extinse.

Fundația Comunitară Sibiu continuă să identifice, să promoveze și să finanțeze inițiative locale, contribuind la dezvoltarea unei comunități active și implicate, potrivit informațiilor transmise de Cristina Bălău.