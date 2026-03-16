sibiul, gazdă pentru unul dintre cele mai importante forumuri de securitate cibernetică din europa

Sibiul se impune ca un centru strategic pentru securitatea digitală, prin organizarea celei de-a XI-a ediții a Sibiu CyberSecurity Dialogues, un forum balcanic de referință pentru securitate cibernetică și reziliență cyber-fizică.

Într-un context geopolitic marcat de creșterea amenințărilor hibride și de atacuri asupra infrastructurilor critice: energetice, financiare și guvernamentale, congresul devine un hub regional pentru dialog și expertiză în cybersecurity.

Conținutul de înaltă calitate și prezența speakerilor de renume contribuie la stabilitatea digitală a regiunii și la consolidarea cooperării euro-atlantice.

Evenimentul, organizat de Swiss Webacademy și Sibiu IT Cluster, în parteneriat cu Camera de Comerț Elveția-România, reunește experți și factori de decizie din România, Elveția, țările balcanice și alte state, sub egida Ambasadei Elveției în România, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu și în colaborare cu instituții-cheie: DNSC, ECCC, NCC, CYBERINT, Poliția Română, ANCOM, Poliția Cantonului Geneva.

Tema ediției din 2026 este: „Siguranța mozaicului balcanic: reziliență cyber-fizică într-o eră hibridă” (Securing the Balkan Mosaic: Cyber-Physical Resilience in a Hybrid Era).

Rolurile principale ale forumului includ:

Consolidarea cooperării transfrontaliere în Europa de Sud-Est

Alinierea la reglementările europene (NIS2, DORA)

Schimbul de bune practici între autorități și sectorul privat

Promovarea unei culturi comune de reziliență digitală

Sesiuni tematice principale:

„Ecuația securității balcanice”

„Securitate hibridă și viitorul stabilității regionale”

„Norme digitale și infrastructură critică”

„Cum generează securitatea succes în afaceri”

Detalii și înscrieri sunt disponibile pe site-ul oficial al congresului: cybersecurity-dialogues.ro (participarea este limitată la locurile disponibile).