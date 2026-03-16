simularea evaluării naționale 2026, blocată în 104 școli: mii de elevi fără testare, părinți revoltați

Simularea Evaluării Naționale 2026 nu a avut loc în 104 școli din România, după ce profesorii au decis să boicoteze examenul. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 5.200 de elevi nu au putut susține probele, iar în unele cazuri au fost găsite soluții de relocare.

Simularea Evaluării Naționale 2026 nu a fost organizată în 104 școli din țară, ca urmare a deciziei profesorilor de a boicota examenul, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării. Informația a fost confirmată luni, 16 martie 2026, după prima probă a simulării, și reflectă o scădere față de vineri, 13 martie 2026, când ministerul anunța că 127 de școli nu vor organiza simularea, conform Edupedu.ro. Astfel, în 23 de unități de învățământ s-a revenit asupra deciziei, iar simularea a avut totuși loc.

Boicotul a afectat 2,2% din totalul școlilor gimnaziale din România, iar aproximativ 5.200 de elevi nu au putut susține probele. Ministerul Educației nu a precizat dacă acești elevi au fost privați complet de simulare sau dacă o parte dintre ei au fost transferați la alte centre de evaluare. În județul Prahova, de exemplu, peste 100 de elevi au fost relocați în alte școli pentru a putea participa la testare, potrivit Inspectoratului Școlar Județean.

Presiuni asupra profesorilor și reacții din teritoriu

Liderul Uniunii Sindicale „Didactica” Vaslui, Sorin Țiplea, a declarat că profesorii din județ au fost supuși presiunilor din partea unor directori pentru a organiza simularea. „Mi s-a adus la cunoștință faptul că sunt unii directori care fac presiuni și le-au spus profesorilor că le taie ziua de muncă dacă nu participă la simulările examenelor naționale”, a precizat Țiplea. Acesta a adăugat că, din cele 14 școli din Vaslui care au semnat inițial pentru boicot, doar 5 au rămas pe această poziție după ce directorii au fost sunați la ora 5:30 dimineața pentru a organiza testarea.

Cele mai multe școli în care simularea nu s-a ținut sunt din municipiul București și din județele Ialomița, Covasna și Vaslui. În București, 40 de școli nu au organizat simularea, ceea ce a afectat peste 3.000 de elevi, potrivit Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Nemulțumiri ale părinților și soluții propuse de Minister

Vineri, 13 martie 2026, un grup de părinți a protestat în fața Școlii Gimnaziale nr. 56 din București, nemulțumiți de faptul că elevii nu pot susține simularea Evaluării Naționale 2026 în această unitate. Părinții au acuzat lipsa unor soluții unitare, menționând că în alte școli unde profesorii au anunțat boicotul, s-au găsit variante pentru ca elevii să susțină totuși testarea.

Ministerul Educației a anunțat luni, 16 martie 2026, că poate pune la dispoziție platforma de evaluare și subiecte pentru simulări la nivel de școală sau județ, în unitățile care au boicotat simularea națională. Rămâne de văzut câți elevi vor putea recupera astfel testarea ratată.