simularea evaluării naționale 2026 la limba română: ce reguli noi îi așteaptă pe elevii de clasa a viii-a

Simularea Evaluării Naționale 2026 debutează luni, 16 martie, cu proba la Limba și literatura română, conform calendarului oficial. Elevii de clasa a VIII-a trebuie să fie prezenți în săli până la ora 8:30, iar proba începe la ora 9:00. Regulile pentru desfășurarea probei au fost transmise de Ministerul Educației și prevăd detalii privind organizarea, redactarea și corectarea lucrărilor, potrivit Edupedu.ro.

Organizarea simulării: prezența elevilor, repartizarea în săli și materiale de examen

Elevii sunt așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, la nivelul fiecărei unități de învățământ sau centru de examen. Subiectele sunt tip broșură, iar elevii scriu direct pe acestea. Dacă au nevoie de pagini suplimentare, le pot solicita, iar acestea sunt capsate de profesorii asistenți la predarea lucrării, lucrarea finală putând ajunge să aibă până la cinci capse pe lateral. Broșurile cu subiecte și rezolvări nu pot fi luate de elevi la finalul probei.

Timpul alocat pentru redactarea lucrărilor este de două ore, care începe după completarea casetei de identificare din broșura cu subiecte. După finalizarea probei, elevii predau lucrările asistenților, în limita maximă a timpului alocat.

Reguli pentru redactare, sublinieri și corectarea răspunsurilor

La proba de Limba și literatura română, elevii pot face sublinieri pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. În cazul itemilor care vizează sintaxa frazei, este permisă delimitarea propozițiilor în frază, fără ca aceasta să fie considerată semn particular.

Dacă un elev dorește să corecteze un răspuns la itemii de tip grilă sau la întrebările cu răspuns scurt, trebuie să respecte următoarele instrucțiuni:

Un răspuns încercuit poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect.

Un răspuns marcat cu „X” poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului „X” și marcarea cu „X” a răspunsului considerat corect.

În cazul oricărei greșeli făcute în timpul redactării, elevii trebuie să taie cu o linie orizontală răspunsul greșit și să completeze alături răspunsul considerat corect.

Procedura de evaluare a lucrărilor

Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori evaluatori, selectați cu prioritate dintre cei care au urmat Programul de formare continuă pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN). Distribuirea lucrărilor se face aleatoriu prin intermediul platformei de evaluare digitalizată, fiecare profesor primind, de regulă, 50 de lucrări. Numărul poate crește dacă apar diferențe mai mari de un punct între notele acordate de cei doi evaluatori sau dacă este necesară redistribuirea unor lucrări din cauza indisponibilității unor profesori.

După validarea finalizării evaluării, nota finală se calculează luând în considerare patru note, după eliminarea celor două note extreme. Media aritmetică a celor două note centrale, calculată cu două zecimale fără rotunjire, reprezintă nota finală.

Toate aceste reguli au fost stabilite pentru a asigura transparența și corectitudinea simulării Evaluării Naționale 2026 la Limba și literatura română, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice implicate.