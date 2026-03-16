șoferi prinși băuți la volan în mediaș și motiș: aveau alcoolemii mari

În perioada 13-15 martie, polițiștii sibieni au intensificat acțiunile de prevenire și combatere a abaterilor rutiere, în urma cărora au fost constatate 9 infracțiuni la regimul circulației, au fost reținute 44 de permise de conducere.

Dintre acestea, 8 pentru conducere sub influența alcoolului și 13 pentru depășirea vitezei regulamentare cu peste 50 km/h. Au mai fost retrase și 61 de certificate de înmatriculare și au fost aplicate peste 1150 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 352.000 de lei.

Cele mai frecvente abateri au vizat depășirea limitei legale de viteză (187 sancțiuni) și nerespectarea purtării centurii de siguranță (327 sancțiuni).

Șoferi prinși beți la volan

Pe 13 martie, în jurul orei 15:45, polițiștii rutieri din Mediaș au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Constantin Brâncoveanu de un bărbat de 45 de ani, localnic. Testarea alcoolscopică a indicat 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar acesta a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

Pe 14 martie, în jurul orei 19:55, în localitatea Motiș, polițiștii rutieri au oprit un autoturism pe strada Teches, condus de un bărbat de 44 de ani. Testarea alcoolscopică a indicat 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.