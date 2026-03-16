spectacolul „faust” revine pe scenă la sibiu: 12 reprezentații anunțate

Revine spectacolul „Faust”! Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu a anunțat programarea a nu mai puțin de 12 reprezentații ale uneia dintre cele mai apreciate producții de teatru din România.

Primele spectacole vor avea loc în zilele de 1 și 2 mai, iar seria reprezentațiilor va continua în 22 și 23 mai, 11 și 12 iunie, 10 și 11 iulie, 17 și 18 iulie, precum și în 24 și 25 iulie.

Reprezentanții teatrului îi invită atât pe sibieni, cât și pe spectatorii din alte orașe să își planifice din timp participarea la spectacole, transformând experiența într-o veritabilă mini-vacanță culturală la Sibiu.

Biletele pentru toate reprezentațiile vor fi puse în vânzare începând cu data de 27 martie.