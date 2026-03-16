spitalul județean sibiu primește echipamente medicale noi – investiție de 1,2 milioane de lei pentru ambulatoriu

Ambulatoriul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a primit echipamente medicale noi, achiziționate cu fonduri obținute de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Sănătate, potrivit anunțului oficial publicat pe Facebook luni, 16 martie 2026.

Printre dotările recent aduse se numără un ecograf pentru cardiologie, valoarea totală a echipamentelor depășind 1,2 milioane de lei. Aceste achiziții fac parte dintr-un proiect mai amplu, cu o valoare totală de aproape 9,8 milioane de lei, care vizează modernizarea Ambulatoriului spitalului și îmbunătățirea serviciilor medicale oferite pacienților din Sibiu.

Reprezentanții spitalului subliniază că noile aparate vor contribui la creșterea calității investigațiilor și consultațiilor medicale pentru locuitorii județului. Proiectul de modernizare a Ambulatoriului a mai adus și alte dotări importante în ultimele luni.

Spitalul Județean Sibiu continuă astfel procesul de modernizare a infrastructurii medicale, după ce, la începutul anului, au fost aduse și alte echipamente pentru intervenții cardiace avansate, inclusiv o masă hibridă și echipamente pentru intervenții cardiace avansate.