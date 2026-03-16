tânăr din germania, acuzat de jaf violent: a fost săltat de poliție într-un sat din sibiu

Un tânăr din Germania, dat în urmărire pentru comiterea unui jaf violent, a fost depistat de polițiști într-un sat din județul Sibiu.

Autoritățile judiciare din Germania au introdus, în 27 februarie, o semnalare în Sistemul de Informații Schengen, pe numele unui cetățean german, de 21 de ani, solicitându-se arestarea acestuia, în vederea predării, în baza unui mandat european de arestare.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Sibiu, tânărul este bănuit că, la data de 8 decembrie 2025, împreună cu alte două persoane, ar fi încercat să sustragă substanțe psihoactive și sume de bani de la alte două persoane, care, în urma altercației, ar fi suferit mai multe vătămări corporale.

Prins într-un sat din Sibiu

În 16 martie, în urma activităților desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu, a fost pus în aplicare mandatul european de arestare emis de autoritățile judiciare din Germania, pe numele tânărului, de 21 de ani, acesta fiind identificat în localitatea Stejărișu.

Tânărul este cercetat de autoritățile judiciare germane pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată și vătămare corporală gravă.

Persoana în cauză urmează să fie prezentată procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.