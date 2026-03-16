Autoritățile rutiere informează că luni, 16 martie, vor exista restricții temporare pe DN 7, în mai multe zone, din cauza lucrărilor de infrastructură și de protecție a mediului.
Șoferii sunt sfătuiți să-și planifice traseele cu atenție, să țină cont de semnalizarea rutieră și să circule cu prudență, deoarece intervențiile implică lucrări în zonă și dirijare a traficului de piloți, iar în unele cazuri pot apărea închideri temporare de drum.
Restricțiile sunt valabile în funcție de condițiile meteo, astfel încât siguranța participanților la trafic și protecția lucrătorilor și a mediului să fie asigurate.
- Călimănești (DN 7, km 200+000 – km 201+000): Se desfășoară lucrări de montare a sistemelor de izolare cu bariere, pentru reducerea mortalității și a coliziunilor speciilor de păsări de interes comun. Circulația se va desfășura pe jumătate din cale, dirijată de piloți de circulație, între orele 09:00 și 16:00.
- Călinești (DN 7, km 216+450 – km 217+400): Se lucrează la pila 1 a Ecoductului Călinești. Circulația va fi dirijată pe jumătate din cale de piloți de circulație, iar în cazuri excepționale se pot aplica închideri temporare de 15 minute, între orele 08:00 și 15:30.
Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră și să se informeze din timp despre eventualele restricții suplimentare.
- Program de vizite extins la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu: informații importante pentru aparținători și pacienți acum 39 de secunde
- Elevii din Sibiu ”au picat pe subiecte” la simularea de la Limba Română: ”A fost ușor” / video acum 12 minute
- Record pentru Sibiu: 10 elevi s-au calificat la Olimpiada Națională de Geografie acum 20 de minute
- Ziua Porților Deschise la Centrul Chinologic din Sibiu: nu lipsesc demonstrațiile cu câini dresați acum 24 de minute
- Doi elevi din Sibiu, calificați la faza națională a Olimpiadei „Științele Pământului” acum 42 de minute