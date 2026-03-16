Autoritățile rutiere informează că luni, 16 martie, vor exista restricții temporare pe DN 7, în mai multe zone, din cauza lucrărilor de infrastructură și de protecție a mediului.

Șoferii sunt sfătuiți să-și planifice traseele cu atenție, să țină cont de semnalizarea rutieră și să circule cu prudență, deoarece intervențiile implică lucrări în zonă și dirijare a traficului de piloți, iar în unele cazuri pot apărea închideri temporare de drum.

Restricțiile sunt valabile în funcție de condițiile meteo, astfel încât siguranța participanților la trafic și protecția lucrătorilor și a mediului să fie asigurate.

Călimănești (DN 7, km 200+000 – km 201+000): Se desfășoară lucrări de montare a sistemelor de izolare cu bariere, pentru reducerea mortalității și a coliziunilor speciilor de păsări de interes comun. Circulația se va desfășura pe jumătate din cale, dirijată de piloți de circulație, între orele 09:00 și 16:00.

Călinești (DN 7, km 216+450 – km 217+400): Se lucrează la pila 1 a Ecoductului Călinești. Circulația va fi dirijată pe jumătate din cale de piloți de circulație, iar în cazuri excepționale se pot aplica închideri temporare de 15 minute, între orele 08:00 și 15:30.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră și să se informeze din timp despre eventualele restricții suplimentare.