trei medalii de argint la “regionalele” de natație pentru copiii de la css sibiu: ”e un bonus important”

Sportivii de la CSS Sibiu au impresionat la etapa regională a Campionatului Național de natație pentru copii de 10-11 ani, unde au obținut trei medalii de argint.

În perioada 14-15 martie 2026, la Oradea, s-a desfășurat etapa regională a Campionatului Național pentru copii de 10-11 ani, competiție care face parte din calendarului Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Clubul Sportiv Școlar Sibiu a participat la competiția de la Oradea cu un lot de 26 de sportivi, născuți în 2015 – 2016.



Trei sportivi de la CSS Sibiu au obținut clasări pe locul 2 și medalii de argint:

Alexandru Știr , locul 2 la proba de 50 m spate

, locul 2 la proba de Maria Popescu , locul 2 la 50 m craul

, locul 2 la Damian Mincea, locul 2 la 50 m bras

Antrenorii de la CSS Sibiu, Raluca Răulea și Bogdan Rău au toate motivele să fie mulțumiți de evoluția copiilor.

”Șe știe că nu avem bazin la Sibiu, ne antrenăm la Academia Forțelor Terestre, așa că rezultatele acestea sunt importante. Nu facem înot doar pentru medalii, e greu să ne ridicăm la nivelul altor cluburi din țară care au condiții net superioare. Noi mizăm să facem sport, e o performanță că acești copii vin la înot, dacă mai luăm și medalii e un bonus important, raportat la condiții” a declarat antrenoarea Raluca Răulea.

Rezultatele pozitive dau încredere antrenorilor de la CSS pentru competițiile viitoare. ”Suntem mândri de evoluția copiilor noștri, mulți dintre ei reușind să obțină barem de participare la Campionatele Naționale din vară. Îi felicităm pe fiecare în parte pentru dăruire, perseverență și pasiune. De asemenea, dorim să le mulțumim părinților pentru sprijinul lor necondiționat, fără de care aceste performanțe nu ar fi fost posibile. Mulțumim, de asemenea, Clubului Sportiv Școlar că a făcut posibilă această deplasare, precum și celor de la Academia Forțelor Terestre pentru sprijinul acordat. Suntem cu toții mândri de aceste rezultate și privim cu încredere spre următoarele provocări!” a spus și antrenorul Bogdan Rău.

Pentru înotătorii de la CSS urmează etapa regională de la Tg. Mureș, pentru copii de 12-13 ani.

LOT NATAȚIE CSS SIBIU – 10-11 ani :

Fete născute 2016: Popescu Maria, Păușescu Tina, Blaga Lorelay, Maier Alma, Dancu Teodora, Sinca Sofia;

Băieți născuți 2016: Marcu Olariu, Burtic Alexandru, Stănica Ianis, Barcan Vladimir, Radu Ispas, Victor Costei, Soroștinian Radu, Comănici David

Fete născute 2015: Voivoda Maria, Cazacu Iulia, Bebeșelea Adnana, Mohanu Adelina.

Băieți născuți 2015: Știr Alexandru, Mincea Damian, Barbu Mihai, Lupean Eduard, Robert Răcășan, Stroie Cezar;