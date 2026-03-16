un elev din județul sibiu a obținut punctaj maxim la concursul „istoria și tradițiile rromilor”

Vineri, 13 martie, la Școala Gimnazială Buzd, structură a Școlii Gimnaziale Brateiu, s-a desfășurat etapa județeană a concursului „Istoria și tradițiile rromilor”. La această fază au participat 10 dintre cei 11 elevi înscriși, toți din clasa a VI-a, provenind de la Școala Gimnazială Buzd (prof. coordonator Rotaru Mihai Claudiu) și Școala Gimnazială Bazna (prof. coordonator Muțeanu Ionuț Bogdan).

În urma desfășurării concursului și a evaluării lucrărilor scrise au fost publicate rezultatele finale, acordându-se premii și mențiuni, după cum urmează:

PREMIUL I

Diac Gabriel – Școala Gimnazială Buzd, punctaj maxim: 100 puncte!

PREMIUL II

– Stoica Maia Antonia – Școala Gimnazială Buzd

– Stoica Margareta Ștefania – Școala Gimnazială Buzd

PREMIUL III

Cercea Nicolița Casiana Maria – Școala Gimnazială Buzd

MENȚIUNE

Tebec Andreea Casandra – Școala Gimnazială Buzd

Cercea Ana Sidonia – Școala Gimnazială Buzd

„Sunt mândră de fiecare dintre elevii participanți! Rezultatele obținute astăzi reflectă orele de studiu și respectul lor pentru valorile ce îi definesc. Au dovedit că sunt nu doar cunoscători ai istoriei, ci și păstrători de nădejde ai tradițiilor autentice. Succesul acestei zile se datorează întregii echipe care a asigurat o desfășurare impecabilă. Mulțumesc cadrelor didactice pentru dăruirea cu care îi pregătesc pe acești copii, onducerii Școlii Gimnaziale Brateiu pentru buna organizare și conducerii Școlii Gimnaziale Bazna pentru implicare, precum și cadrelor didactice care și-au adus contribuția la bună desfășurare a acestui concurs (profesori asistenți, profesori evaluatori). Împreună, transformăm școala într-un spațiu al incluziunii și al respectului reciproc!”, a transmis inspectorul școlar pentru minoritatea rromă, prof. Claudia Mery Simtion

Concursul „Istoria și tradițiile rromilor” se află la poziția 1, anexa 3, secțiunea „Istorie”, în calendarul concursurilor naționale școlare ce se vor organiza și desfășura cu finanțare din partea Ministerului Educației și Cercetării, în anul școlar 2025-2026, pentru elevii din învățământul secundar. Faza națională se va desfășura în perioada 01 – 04 aprilie 2026.