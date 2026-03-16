urmărire într-un sat din sibiu: un tânăr a fugit de polițiști

Ieri, 15 martie, în jurul orei 00:30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Agnita au urmărit un moped care nu s-a oprit la semnalele regulamentare pe DC 44, în localitatea Fofeldea.
Conducătorul, un tânăr de 19 ani, și pasagerul de 25 de ani au abandonat mopedul și au încercat să fugă pe jos, fiind ulterior imobilizați. Verificările au arătat că tânărul nu deținea dreptul de a conduce pe drumurile publice, iar testarea alcoolscopică a indicat 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Acesta a refuzat recoltarea probelor biologice.
- Junii Sibiului, nominalizați la Gala Premiilor Excelenței Interpretative UCIMR 2026 acum 29 de minute
- Costul vieții în Sibiu: De câți bani are nevoie o familie cu 2 copii ca să trăiască decent acum 32 de minute
- Spitalul Județean Sibiu primește echipamente medicale noi – Investiție de 1,2 milioane de lei pentru Ambulatoriu acum 33 de minute
- Urme pe Play aduce Campionatul Național de alergare montană, în județul Sibiu acum 56 de minute
- Cazul copilului bătut de tatăl unui coleg, în parc, la Sibiu: are fractură nazală, iar mama a cerut ordin de protecție acum o oră