urmărire într-un sat din sibiu: un tânăr a fugit de polițiști

Ieri, 15 martie, în jurul orei 00:30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Agnita au urmărit un moped care nu s-a oprit la semnalele regulamentare pe DC 44, în localitatea Fofeldea.

Conducătorul, un tânăr de 19 ani, și pasagerul de 25 de ani au abandonat mopedul și au încercat să fugă pe jos, fiind ulterior imobilizați. Verificările au arătat că tânărul nu deținea dreptul de a conduce pe drumurile publice, iar testarea alcoolscopică a indicat 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a refuzat recoltarea probelor biologice.