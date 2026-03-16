urme pe play aduce campionatul național de alergare montană, în județul sibiu

Ceea ce a debutat ca o simplă competiție locală de trail running a devenit, oficial, reperul central al alergării montane din România.

Organizatorii Urme pe Play anunță o realizare importantă pentru sportul din județul Sibiu: proba de maraton a evenimentului va găzdui în acest an ediția Campionatelor Naționale de Alergare Montană.

Pe 25 și 26 aprilie, potecile de deasupra Rășinariului nu vor mai fi doar un test de anduranță pentru pasionații de alergare, ci terenul unde cei mai buni atleți ai țării se vor bate, secundă la secundă, pentru titlul de campion. Clubul Sportiv Montan participă pentru prima dată cu un lot propriu la un Campionat Național. Așadar, Sibiul nu doar organizează marea cursă, ci intră oficial în competiție pentru titlu cu propriii săi sportivi.

Această decizie transformă județul Sibiu în epicentrul sportului montan din România. Este o reușită care validează nu doar frumusețea sălbatică a traseelor, ci și rigoarea organizatorică de care Urme pe Play a dat dovadă constant. Pentru prima dată, prestigiul unui titlu național vine în inima Mărginimii, oferind evenimentului o relevanță care depășește granițele județului.

Dincolo de miza medaliilor oficiale, esența Urme pe Play rămâne aceeași: alergătorul amator este la fel de important ca elita. Spiritul concursului nu se schimbă; singura diferență este că, la startul din 25 aprilie, amatorii vor împărți aceeași potecă cu „greii” trail-ului românesc. Este o oportunitate de a vedea de aproape cum se construiește performanța, în timp ce îți depășești propriile limite.

Pe lângă miza uriașă a Maratonului, Urme pe Play rămâne un eveniment deschis tuturor celor care iubesc mișcarea în natură. Indiferent că ești un alergător cu experiență pe munte sau ești la prima ta cursă, ai de ales dintr-o listă variată de distanțe, adaptate pentru orice nivel de pregătire:

ULTRA: 57.9 km | 3.730 m D+ – un traseu brutal, dedicat celor care caută absolutul;

MARATON: 40.9 km | 2.560 m D+ – proba de Campionat Național;

SEMI: 22.1 km | 1.220 m D+;

CROS: 12.7 km | 780 m D+;

FUGUȚ: 4 km | 100 m D+;

Cursele Copiilor: 0.5 – 5 km.

Ultima strigare pentru înscrieri

Succesul Urme pe Play se vede în cifre: peste jumătate din locuri sunt deja ocupate. Este dovada clară că acest concurs este iubit pentru ceea ce oferă an de an, iar miza oficială de astăzi vine doar ca o confirmare a valorii sale.

